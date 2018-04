Federal "C": El sueño de El Quillá se terminó en los penales

Duele, más de la forma en la que se quedó eliminado. Pero, El Quillá demostró por qué fue el campeón de la Liga Santafesina en el Clausura 2017 y se retira con la frente alta del Federal C, ante un Sportivo Urquiza de Paraná que fue un grandísimo rival y que nunca se dio por vencido.

Comenzó el partido de gran manera, ya que a los 11 minutos de la primera mitad se puso en ventaja por intermedio de Joaquín Felizia, la gran figura del Náutico, que desvió un remate de Chemes y puso la ventaja inicial. A partir de allí, el trámite fue parejo, en el cual ambos mostraron sus armas y en el cual, con el paso de los minutos, mostró a Sportivo obligado por ir abajo en el marcador.

Antes de finalizar el primer tiempo, se da una jugada clave en el partido: un remate que tenía destino de gol y empate, Presser por instinto la termina sacando con la mano. Gonzalo Ferrari cobra penal y expulsión para el defensor central. La ejecución de Villaverde fue defectuosa, pegó en el palo, por lo que el primer tiempo terminó 1 a 0.

En el complemento, a pesar de esa leve ventaja, todo hacía presagiar que Urquiza buscaría la igualdad. Así fue, buscó por todos lados a un tiburón que se replegó y dejó solo a Felizia como punta. Éste, que jugó un gran partido, se sacó a varios rivales de encima y definió exquisitamente al palo izquierdo de Vergara para poner el 2-0 y el delirio de la hinchada local.

Parecía que todo era azul y amarillo, pero Sportivo Urquiza nunca se resignó y fue en búsqueda del descuento. Los de Cacho Roteta empezaban a sentir el trajín de un partido durísimo desde lo físico y tenía a Felizia tirado sobre el césped. Aprovechando esta situación, Fabricio Sibulosfky pudo disparar de media distancia y vencer a Poch para poner el 2-1.

Los minutos eran horas y El Quillá aguantaba como podía. Daba la sensación que no le alcanzaría y no alcanzó. Un centro desde la derecha, pega en la mano de un defensor y la V Azulada se encontró con un segundo penal. Ahora sí, Gustavo Vergara lo cambió por gol e igualó el marcador. La adrenalina se multiplicó, pero Sportivo bajó los decibeles y no se enloqueció buscando el tercero, sabiendo que la vía de los penales era inevitable.

En esta instancia prevaleció Gustavo Vergara, un arquero experimentado y de lo mejor que tiene la Liga Paranaense, con pasado en Federal B. Atajó el primero a Boz y luego a Macua, para ser decisivos y lograr el 4 a 2 definitorio desde los doce pasos.

El Quillá cosechó una gran campaña, que se queda con el sabor amargo de estar tan cerca de lograr ser el segundo equipo de nuestra liga en llegar a una final. El fútbol tiene estas situaciones y seguramente, pronto tendrá su revancha.

SÍNTESIS

Náutico El Quillá 2 (2)

Sportivo Urquiza 2 (4)

El Quillá: Facundo Poch; Juan Chichizola, Mariano Boz, Ignacio Presser y Santiago Mayoraz; Facundo Dándolo, Santiago Ingino, Lucas Canavese y Juan Manuel Chemes; Joaquín Felizia y Sebastián Ingino. DT: Carlos Roteta.

Sportivo Urquiza: Gustavo Vergara; Gerall Hernández, Osvaldo Rodríguez, Fabricio Sibulofsky, Matías Martínez, Emiliano Velázquez, Nicolás Ramírez, Ángel Albornoz, Juan Manuel Villaverde, Kevin Garay y Jonathan Salva. DT: Gustavo Romero.

Goles: en el primer tiempo, 11 minutos Joaquín Felizia (EQ). En el complemento, 11 minutos, Joaquín Felizia (EQ), 24 min. Fabricio Sibulofsky (SU) y 41 min. Gustavo Vergara de penal (SU).

Cambios: en el local, Paulo Poccia por Sebastián Ingino, Santiago Macua por Chemes y Alexander Núñez por Felizia; en la visita Leandro Ramos por Rodríguez, Daniel Jara por Salva y Maximiliano Larrea por Velázquez.

Incidencias: en el primer tiempo, 44 min. Se va expulsado de manera directa, Ignacio Presser (EQ). A los 47 min. estrella un penal en el palo Juan Manuel Villaverde (SU).

Penales: en El Quillá convirtieron Poccia y Dándolo, mientras que Vergara le atajó la ejecución a Boz y Macua; en Sportivo convirtieron Albornoz, Vergara, Ramos y Martínez.

Árbitro: Gonzalo Ferrarí (Asociación Rosarina)

Cancha: N° Predio Fraternidad Deportiva.