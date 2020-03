Federico Jourdan y su duro momento en Paraguay

Por la pandemia del coronavirus, la pelota en gran parte del mundo dejó de rodar. Uno de esos lugares es Paraguay, que también se encuentra seriamente afectada y también hay una gran incertidumbre sobre qué ocurrirá con dicho torneo. En Sol de América juega Federico Jourdan, el exjugador de Colón, quien contó su experiencia en diálogo con Deporte 9 por LT9.

Jourdan es nacido en Santa Fe, el 13 de enero de 1991, y en el Sabalero apareció en 2012. Luego emigró a Guaraní Antonio Franco (2016), pasó posteriormente a Sportivo Las Parenas (2016/2017), desde donde pasó a Villa Dálmine (2016/2017), hasta desembarcar en Sol de América (2019).

"Estoy encerrado, en cuarentena. Aquí comenzó en el mismo momento que en la Argentina, dijeron que se va a extender una semana más", comenzó contando el jugador surgido de las divisiones inferiores del Sabalero, donde fue campeón en Reserva.

Para luego agregar: "Por suerte vivimos en el mismo complejo con otro argentino Matías Pardo y un ecuatoriano Jackson Pita, tenemos un gimnasio que nos viene bárbaro para trabajar por nuestra cuenta con lo cual nos viene muy bien para no perder forma física".

image.png Federico Jourdan, de gran tarea en Sol de América, se encuentra en cuarentena por el coronavirus.

Sobre su realidad es el club guaraní, indicó: "Nuestro entrenador es Luis Islas, quien llegó hace cerca de un mes. No veníamos bien, llegó Luis y levantamos, tuvimos una buena racha, y dejamos en el camino a Goiás en la Copa Sudamericana. Ganamos los dos encuentros, en lo que representó algo histórico para el club ya que nunca se le había podido ganar a un equipo brasileño".

En cuanto a cómo atraviesa su carrera en Paraguay, contó: "Hace un año y dos meses que llegué a Sol de América, es un club muy lindo, para sacarse el sombrero, uno de los más ordenados del país, luego de Cerro, Olimpia y Libertad. Me fue bastante bien. El año pasado participé mucho, metí 12 goles, por lo que estoy muy contento".

En la parte final desarrolló cómo se está dando su carrera futbolística e indicó: "Después de Colón me fui a Guaraní Antonio Franco, pasé a Sportivo Las Parejas, donde me dirigió Ricardo Johansen. Luego fui a Villa Dálmine, donde me fue bastante bien, tuve mucha continuidad. En el primer año jugamos el Reducido, en un partido muy recordado ya que perdimos con San Martín de Tucumán un partido que teníamos casi ganados y pasaron ellos porque tenían ventaja deportiva".