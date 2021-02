Fernández: "Los Clásicos todo el mundo los quiere ganar"

Más adelante expresó que "Santa Fe es una ciudad muy linda, el año pasado en Echagüe vinimos seguidos a la ciudad, con el equipo estoy muy contento, fui compañero de Agustín (Carnovale), va a estar muy buena la química y espero lo podamos mantener".

En cuanto al DT, reconoció que "estamos haciendo hincapié en lo físico pero Ricardo (De Cecco) nos va metiendo en la táctica, por el momento vamos por buen camino. Varias veces entrenamos a la par de los chicos del fútbol, un partido de fútbol y uno de básquet, compartir estos eventos es muy importante para unir, que el club sea uno solo".

Colón2.jpg Fernández llegó a Colón luego de su reciente paso por Echagüe de Paraná. Prensa Básquet Colón

Fernández, al enterarse precisamente que el estreno de Colón será ante Unión admitió que "siempre es lindo arrancar con un Clásico, está la adrenalina y la atención puesta en ese juego, arrancamos más tarde pero confiados que podemos llegar a jugar ese partido de la mejor manera".

Y luego, agregó: "Ambos vamos a estar ansiosos, con las expectativas al máximo. Los Clásicos todo el mundo los quiere ganar, no importa donde sea pero es muy argentino y no se fijan tanto en lo extra, vamos a salir a ganar sin dudas".

Respecto a su faena dentro del rectángulo dijo que "me amoldo a lo que me pide el entrenador, no siento la responsabilidad de hacer tantos puntos o asistencias, entro a ganar y lo otro se va dando. Mientras que el equipo gane y estemos todos contentos".