Fernández: "Mi cabeza está puesta en la vuelta las prácticas"

El hockey y los deportes de conjunto son los que más se vieron afectados por la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias que provocaron la suspensión de todas las competencias deportivas, como así también el cierre de las instituciones deportivas. El caso concreto es el de El Quillá, ubicado en el centro de la ciudad, que salvo en canotaje y tenis, el resto sigue esperando.

"Estábamos con todo preparado para empezar un torneo muy interesante como el Dos Orillas, en las dos líneas, en la A un partido con La Salle que iba a ser un atractivo cotejo como lo son siempre contra este muy buen club, con todo lo que es nos entusiasmaba y nos motivaba. Pero 48 horas antes este balde de agua fría, que pensamos que iba a durar poco y después se estiró" le dijo Edgardo Fernández a UNO Santa Fe.

El coordinador general de hockey de El Quillá sostuvo que "estamos prácticamente a tres meses de ese momento y preocupados porque queremos volver. Hemos presentado todo lo que corresponde como club, como disciplina, y estamos en la situación que a los deportes de conjunto se les complica más la vuelta. La densidad en las prácticas es peligrosa sanitariamente hablando. Pero igual nosotros hemos realizado un protocolo para venir con seis jugadoras, con prácticas de cuarenta y cinco minutos, e ir rotando. Al tener cancha propia se nos agiliza todo".

"Estamos esperando que nos levanten la barrera para comenzar, las chicas, sobre todo, que son las que más sufrieron todo este parate. Habíamos hecho una muy buena pretemporada, apostamos desde todo lugar. Con el plantel superior fuimos a Mendoza a jugar el torneo de la Vendimia. Llevamos el Sub 19, el Sub 16, Sub 14 y Sub 12, estuvimos casi una semana trabajando todos juntos. Y ahí estrenamos nuestro asesor Rolo Rivero que estaba en Mendoza. Después vino el balde de agua fría y acá estamos esperando la vuelta" sostuvo el reconocido Perro Fernández.

1162020 f2 perro fernández quilla hockey.JPG El Perro Fernández es todo un referente del hockey local. UNO Santa Fe

Cuadro de situación lagunero

El ex entrenador del plantel superior de damas de las Tiburonas manifestó que "tengo que decir que el socio, no solamente el de hockey sino el de todo El Quillá entendió la situación, pudo pagar la cuota, y el club se pudo mantener, cosa que no es fácil en estos tiempos. La subcomisión de hockey está haciendo un trabajo silencioso, pero a destajo. Han podido abonar los sueldos, no es que estamos al día, pero teniendo en cuenta lo que está pasando estamos respaldados. Tengo que decir fue excelente el trabajo a nivel institucional y también de nuestra subcomisión de hockey" .

"El Quillá tiene canchas que hay que mantener, que cortar, que hay que limpiar, regar, gimnasios que hay que acondicionar, la parte de canotaje que a los botes los tenés que mantener bien limpios, el gimnasio que empezó a trabajar, la pileta que por más que no se usa en otoño, la tenemos que mantener porque si no se te cae. Estamos rodeados de árboles y tenés que limpiar constantemente. Es un trabajo infinito, no termina nunca, y tenemos un grupo de empleados fabulosos" reflexionó Fernández en torno al estado de situación de la entidad del parque Belgrano.

1162020 f3 perro fernández quilla hockey.JPG Fernández sostuvo que en El Quillá el socio siguió pagando la cuota. UNO Santa Fe

Lo que viene

A cerca de como será la competencia cuando se vuelva a la actividad, Edgardo resaltó que "mi cabeza está ocupada en la vuelta a las prácticas. A partir de que podamos con mayores de dieciséis años, obviamente que hay que esperar un tiempo, porque una jugadora parada más de tres meses, más allá de lo que hicieron en las casas, pierde todo. Después tenemos que trabajar con las jugadoras en la cabeza. Porque no es lo mismo junio, que lo que teníamos en marzo. Pensar que torneo vamos a jugar no lo pensamos, porque lo que queremos es volver. Hay que hacer tareas de pretemporada para volver a competir".

"A nivel Nacional lo que está firme todavía es Sub 19, zona campeonato y ascenso, y mayor que se hacía acá en Santa Fe lo que es zona campeonato. Osea que estamos con la posibilidad de que sea el único torneo que se haga en el país de la categoría mayor. A nivel clubes está todo suspendido y postergado. Ya no se juega este año, y habrá que hacer la clasificación en lo que quede de esta temporada las posiciones para el año próximo" finalizó el ex head coach de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey y referente de la actividad en nuestra capital.