Fernando Fleitas: otro prócer de las aguas abiertas

"El tema del covid en lo personal lo estoy pasando dentro de todo bien, porque acá en mi familia no hemos tenido ningún caso positivo de coronavirus. En mi trabajo sí, soy productor de seguros, con muchos asegurados que son transportistas, grupos de cumbia y bares, y muchos han cerrado, y algunos no han comenzado a trabajar. Por lo que económicamente fue duro, así que tuvimos que lucharla y pelearla" comenzó expresando Fernando Fleitas a UNO Santa Fe.

image.png Además de ser el campeón de dicha prueba, se recuerda que en aquella ocasión nadó estilo mariposa los últimos 60 metros.

El exnadador santafesino manifestó que "sigo nadando todos los días unos 1.500 metros más o menos, lo hago en Banco Provincial, el cual me queda cerca de mi casa, y al que le debo mucho también. Es una pileta que climatizamos con mi hermano Diego la pileta en el año 94. El nadar no solamente lo hago por una cuestión física, sino que también mental, es donde me saco todo lo que tengo adentro. Incluso cuando era concejal, los discursos los preparaba mientras iba nadando".

"En la natación empecé en el año 74, en Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay, nosotros con mi familia vivíamos ahí cerca en Urquiza 2175. Aprendí a nadar de chico con Carlos López, y después fue Carlitos Avali y posteriormente a Nacho Landi, que fue director de deportes municipal. Fui nadador de pileta, con seis años gané una carrera de 25 metros, y ahí medio que me entusiasmé. También hice otros deportes, porque el club era nuestra segunda casa, cosa que ahora no existe" destacó Fleitas sobre sus inicios en la natación.

Agregó que "me dediqué más al fondo; a los 400, 800 y 1.500, y tuve la suerte de comenzar a andar bien, en la época de juveniles metí 17 récords argentino, y 1 sudamericano, en posta 4x200, fui el primer juvenil en la historia de latinoamérica en bajar la barrera de los 16 minutos en 1500 en el 86. La Santa Fe-Coronda no se hacía desde el año 79, y mi hermano en el 87 prueba de hacerla, siendo el más joven en hacerla con 17 años. Salió cuarto Diego, y nos entusiasmamos todos. Ese año no pude porque estaba con el seleccionado argentino, y fui a correr el sudamericano a Uruguay. Y después tomé la decisión en el año 88 de hacer la Santa Fe-Coronda".

Su huella en la Más Linda del Mundo

Fleitas es sin dudas uno de los nadadores más importantes en la historia de la ciudad de Santa Fe, y lógicamente el éxito alcanzado en 1991, lo transformó en un referente de las aguas abiertas a nivel mundial. Esa victoria, además de haber nadado los últimos metros con estilo mariposa, todos recuerdan que a partir de una estrategia de su guía Florencio Romero, Fernando tomó por el vado en la parte baja, mientras que los demás competidores lo hicieron por el medio del río, y aquella determinación le permitió sacar una importante ventaja, que luego le posibilitó consagrarse ganador de la prueba más linda del mundo.

image.png Fernando Fleitas junto al santafesino Diego Degano y el alemán Christof Wandratsch en la premiación en Coronda.

El exnadador de Gimnasia y Esgrima comentó que "la Santa Fe-Coronda la hice con 20 años, y siempre me entrenó Raúl Strnad. Mi preparador físico fue siempre Oscar Gómez de Coronda, y con Raúl fui mejorando y progresando, un prócer y como buen alemán muy exigente. Él fue no solamente mi entrenador, mi concejero, siempre un tipo que me ayudó mucho y fue participe del triunfo del 91".

El 3 de febrero de 1991 Fernando Fleitas obtuvo el primer puesto en la Santa Fe-Coronda, y sobre este éxito alcanzado recordó que "había salido en el 90, no había tenido una buena gira, y entonces estaba en una concesionaria de autos que me auspiciaba en ese momento, estaba Ricardo Porta, me ve y él estaba con un grupo de gente, y dice, bueno acá llega el futuro ganador de la Santa Fe-Coronda. Me invitó a su oficina, me dijo que me quería apoyar para la carrera del año siguiente, que era el 91, y entonces yo lo hablo con mi entrenador, hacemos reuniones y lo empezamos a trabajar. Ahí empecé a trabajar con el doctor Sergio García que fue mi endocrinólogo, con Beatriz Sólito en la parte de nutrición, con el doctor Sergio Paira todo lo que era la parte de huesos, incluso en la del 90 me infiltra para poder correr, que fue la que salí segundo".

image.png 30 años pasaron del triunfo conseguido por Fernando Fleitas en la maratón de aguas abiertas más linda del mundo.

Siguió comentando que "tenía un grupo médico fuerte, hicimos un trabajo serio, me apoyaba Kaiser y Cía, Rodi y su hijo Javier, estaba Prodisa de Héctor Prono, y los chicos Alfredo y Luis Hediger de la Necochea que me dieron todo su respaldo. Me tuve que dedicar nada más que a entrenar y nadar con mi hermano Diego. Llegamos a la conclusión de ese 3 de febrero, hace 30 años con un triunfo, que lógicamente nunca me olvido".

Los dichos de Diego Degano a UNO Santa Fe

Hace una semana, en declaraciones efectuadas a UNO Santa Fe, Diego Degano provocó mucho revuelo al expresar que la Maratón Santa Fe-Coronda no se debería hacer más o buscarle una alternativa. Como no podía ser de otra manera, Fernando Fleitas, también con la autoridad que tiene para hacerlo señaló que "la historia es así, nosotros representábamos a la Maratón Junior Federation hasta el año 1991. Una asociación que tenía sede en Holanda, hasta el 90 se les dio una buena atención a los nadadores, con premios buenos, y pagándoles el alojamiento y hasta los tickets para viajar. En el 91, el mismo año que gano Santa Fe-Coronda, aparece la gente de la FINA, dicen que les gustaba el tema aguas abiertas, y queremos incorporarlos para que sea deporte olímpico en Barcelona 92. Calculá que en ese momento los 1 y 2 éramos Degano y yo, entonces la posibilidad de que nuestro país consiga medalla era factible. Se le dijo que sí, porque además estar en FINA le daba prestigio a la Santa Fe-Coronda y las demás competencias".

"A partir de ahí comenzaron a cambiar mucho las cosas. Esto que digo es un poco personal, y es que había un poco de envidia. La FINA no entendía como Santa Fe-Coronda podía juntar alrededor del río casi 200.000 personas. Ellos no podían entender como podíamos hacer nosotros de juntar tanta gente y hacerlo tan popular. Se metieron y empezaron a cambiar el reglamento, a limitar los premios, en el 94´ carreras de 5, 10 y 25 kilómetros. Le dieron más importancia a eso, y recién en el 2008 fue deporte olímpico. Ya no existe más la carrera de 25, y pasó a ser de 5 y 10. Argumentando que, por la televisación, que no se puede transmitir en directo las ultramaratones, y es algo equivocado de parte de ellos" siguió explicando la historia de cómo fue toda esta cuestión de las carreras de largo aliento y la cuestión olímpica.

image.png Fleitas señaló que quiere que se siga realizando la Maratón Santa Fe-Coronda, y que tranquilamente puede haber una de 10km.

Fue claro Fleitas al señalar que "Diego me lo comentó hace unos años a mí, y que la idea era hacer una maratón de 5 o 10km en diciembre para esos tipos de nadadores, y después hacer la Santa Fe-Coronda. Porque un nadador de ultramaratones, lo mandas a correr una de 5 o 10km, y lo van a asesinar porque está preparado y entrenado para otra cosa. Y el de 5 y 10km, si viene a la Coronda, a las 5 horas explota. Son dos cosas diferentes, con preparaciones distintas. Igualmente creo que algunas cosas que Diego dijo se sacaron de contexto. Pienso, y te reitero que es a título personal, que a FINA no le gustan las grandes maratones. En mi caso quiero que la Santa Fe – Coronda se siga haciendo eternamente. Le debo todo a lo que representa. Pienso que se podría hacer una maratón de 10 kilómetros en diciembre y la Santa Fe – Coronda en febrero".

A cerca de su relación con Diego Degano, y la rivalidad de aquella época, comentó que "con Diego nos conocemos desde los 6 años cuando nadábamos en pileta en Gimnasia y Esgrima. Tuvimos creo nuestro momento creado un poco por el periodismo, cuando yo gané y todas esas cosas, uno de Colón y el otro de Unión, pero nosotros dos no lo tomamos así. Sabíamos que era un deporte, que los dos queríamos ganar, eso era así. Hoy Diego es mi asegurado, soy productor de seguros, y él y su hijo, están asegurados conmigo. Me llamó por los 30 años de la carrera del 91, le conté lo que había opinado, y le dije que se sacó mucho de contexto esto y que provocó que algunos le salieran con los tapones de punta. Te reitero que yo quiero que se siga haciendo la Santa Fe-Coronda, y que voy a luchar para que se haga siempre, eso que quede bien claro y si querés ponelo como el título. Igualmente, pido que lean la nota que le hiciste a Diego, no se queden con el título, y con eso pegarle".