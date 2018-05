Festejaron Santa Fe Rugby y CRAI

En el marco de la 3ª fecha del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby sumó la segunda victoria consecutiva al imponerse a CRAR de Rafaela por un claro 63 a 13. En una jornada fría, el cotejo se desarrollo en Sauce Viejo, ante un buen marco de público y con el control del rosarino Federico Recagno.





Los Tricolores fueron claramente superiores a los rafaelinos y en todo momento impusieron su protagonismo. Sin dudas la figura de la escuadra anfitriona fue el joven wing Valentín Fernández, quien logró tres ensayos, mientras que el que anduvo muy bien fue el experimentado Tomás Kerz, un jugador que se ha convertido en clave para la escuadra santafesina.





Santa Fe Rugby: Franco Giandoménico, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli (capitán) y Agustín Galíndez; Francisco Diburzi, Tomás Kerz, Dalmiro Borzone, Ignacio Navarro y Sebastián Alvarez. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni.





LEER MÁS: La Salle presentó su camiseta





Ingresaron: Facundo Costa por Gonzálo Del Pazo, Agustín Foradini por Valentín Fernández, Lucas Borgarello por Agustín Galíndez, Matías Ruiz por Tomás Longo, Joaquín Alonso por Luis Mariano Cabal, Victor Tripicchio por Agustín Bude, Santiago Caputto por Francisco Duranda.





CRAR de Rafaela: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Franco Davicino y Juan Palo Imvinkeried; Juan Manuel Imvinkeried, Nicolás Gutiérrez y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Franco Rosso, Lautaro Trosero, José María Williner, Gino Catán y Esteban Rebaudengo. Entrenador: Enrique López Durando.





Ingresaron: Matías Zbrun por Matías Rocchi, Federico Davicino por Daniel Espíndola, Federico Monzón por Juan Manuel Imvinkelried, Mariano Pizzi por Mariano Ferrero, Leonardo Sabellotti por Maximiliano Betholt y Gastón Epelbaum por Pablo Villar.





Primer tiempo: 2´ try penal (SF), 11´ penal Pablo Villar, 17´ try y conversión de Tomás Kerz, 19´ try Valentín Fernández convertido por Tomás Kerz, 22´ try Valentín Fernández convertido por Tomás Kerz, 31´ try Esteban Rebaudengo.





Segundo tiempo: 4´ try y conversión de Tomás Kerz, 8´ try Valentín Fernández convertido por Tomás Kerz, 10´ amarilla Luis Mariano Cabal, 11´ try Fabián Frustagli convertido por Tomás Kerz, 17´ amarilla Facundo Costa, 18´ try Franco Rosso, 27´ try Santiago Caputto convertido por Tomás Kerz, 33´ try Lucas Borgarello convertido por Tomás Kerz.





CRAI.jpg



En la autopista Santa Fe-Rosario, CRAI se adjudicó la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía, al vencer a Estudiantes de Paraná por 20 a 9, en un encuentro arbitrado por el rosarino Leonidas Diez. En un contexto de marcado equilibrio y mucha intensidad, fueron los santafesinos los que menos se equivocaron y lograron quedarse con la victoria.





CRAI: José Canuto (Tomás Ramos), Santiago Amsler y Joaquín Lerche (Anton Carlen); Joaquín Schierano y Axel Rumscheidt (Santiago Carreras); Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo e Ignacio Giombi (Justo Ordano); Alejandro Molinas (Nicolás Raffa) y Francisco Alberto; Rodrigo Galarza, Jorge Augusto Qüesta (capitán), Matías Peón, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.





CAE: David Londero, Juan Martín Méndez (Ezequiel Genzellis Gallinger) y Román Martínez (Leonel Pérez Centurión); Tomás Federik (Agustín Cardozo) y Facundo Ferrer (capitán); Agustín Bustos, Ignacio Fariña e Ismael Herman (Germán Fouces); Tomás Maiztegui y Francisco Lescano; Cristian Miraglio (Juan Gallino), Tomás Ferreyra (Juan González), Juan Ignacio Busson (Juan Pablo Cubasso), Fidel González Leites y Fermín González Leites. Entrenador: Héctor Salva.





Primer tiempo: 2, 24 y 32, penal Fermín González Leites; 11 penal de Beltramino; 19, try de Canuto y goal de Beltramino; 34, try de Molinas y goal de Beltramino.





Segundo tiempo: 7, penal de Beltramino.





Amonestados: Galarza, Peón y Carreras, en CRAI; Pérez Centurión, en CAE





Más información

En barrio las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe cayó frente a Provincial de Rosario por 17 a 15, mientras que en Sauce Montrull, Jockey de Rosario fue impiadoso con Tilcara de Paraná y lo derrotó por 45 a 7.En La Quinta del sur provincial, Duendes logró doblegar a Universitario de Rosario por 40 a 32, y en Grandfield, Gimnasia y Esgrima de Rosario hizo lo propio con Old Resian por 23 a 20.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario y Duendes RC 15, Gimnasia y Esgrima 14, CRAI y Santa Fe Rugby 10, Estudiantes 8, Old Resian 7, Provincial 5, CRAR 4, Universitario de Rosario 2, Tilcara y Universitario de Santa Fe 1.La próxima fecha a desarrollarse el 2 de junio se medirán: Estudiantes con Santa Fe Rugby, GER con CRAI, Duendes con Old Resian, Jockey (R) con Uni (R), Provincial con Tilcara y CRAR con Uni de Santa Fe.





En Segunda División, por la tercera fecha, en Cabaña Leiva, Alma Juniors derrotó a La Salle Jobson por 25 a 20, y acumuló la segunda victoria en tres fechas. En Ibarlucea, Logaritmo le ganó al Paraná Rowing 25 a 14, y en Fisherton, Caranchos a Los Pampas de Rufino 18 a 16.Las posiciones se encuentran así: Alma Juniors de Esperanza 12, Caranchos 11, Paraná Rowing 10, La Salle Jobson y Logaritmo 6, Los Pampas de Rufino 5. La próxima fecha a desarrollarse el 26 de mayo, Los Pampas será anfitrión de Alma Juniors, Paraná Rowing lo hará con La Salle y Caranchos con Logaritmo.