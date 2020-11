Festival de asistencias de Campazzo en su despedida del Real

El exjugador de Peñarol de Mar del Plata estuvo en cancha por espacio de 29 minutos, al cabo de los cuales encestó 7 puntos (2-3 en dobles, 1-5 en triples), tomó un rebote y propició 3 recuperos.

Los 12 pases gol que otorgó el número 7 del quinteto español igualaron la marca alcanzada el miércoles último en el triunfo sobre Maccabi Tel Aviv (79-63), pero quedaron lejos del record instituido en febrero pasado frente a Alba Berlín (103-97), cuando aportó 19 asistencias en partido de la inconclusa edición 2019-2020.

El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) acumuló 7 puntos (2-2 en dobles, 1-3 en triples), 2 rebotes y un pase gol en 14m., mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no anotó tantos (0-2 en tiros de cancha) aunque sí proporcionó 6 asistencias y capturó un rebote, tras 11m. en el rectángulo de juego, según indicó el sitio de la competencia.

El éxito le permitió al Real Madrid trepar a la quinta colocación en la tabla (6-4), mientras que Fenerbahce retrocedió a la decimotercera ubicación (4-6).

El líder Barcelona (8-1), con el concurso de Leandro Bolmaro, consolidó su ubicación de privilegio y le ganó a Estrella Roja de Serbia (4-6), por 76-65

El cordobés Bolmaro, recientemente drafteado por Minnesota Timberwolves para actuar en un futuro en la NBA (seguirá un año más en el club blaugrana), ingresó desde el banco de los relevos por espacio de 10 minutos.

El exjugador de Bahía Basket sumó 4 puntos (1-3 en dobles, 2-3 en libres), 2 rebotes y un recupero.

En el quinteto conducido por el DT lituano, Sarunas Jasikevicius, se destacó el alero Nikola Mirotic, con un balance de 23 tantos y 4 rebotes.

Otros marcadores de la jornada: Valencia 82-Maccabi Tel Aviv 80; Armani Milano (Italia) 98-Zalgiris Kaunas (Lituania) 92; Alba Berlín (Alemania) 66-Zenit San Petersburgo (Rusia) 73.

En uno de los anticipos jugados el jueves, Baskonia, con 19 puntos y 4 rebotes del base marplatense Luca Vildoza, le ganó a Panathinaikos de Grecia, por 93-72