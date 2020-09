Fiorentina inició la Serie A con un triunfo ante Torino

Fiorentina, con los argentinos Germán Pezzella y Julián Illanes entre los suplentes, puso en marcha hoy la Serie A del fútbol italiano con una victoria de local por 1 a 0 sobre Torino, en el que fue titular Cristian Ansaldi.

El único tanto del partido fue anotado por Gaetano Castrovilli, a los 33m del segundo tiempo.

Pezzella (ex River) e Illanes (ex Instituto de Córdoba) no salieron del banco de relevos, mientras que Ansaldi jugó los 90 minutos para el conjunto de Turín.

En el otro encuentro de este sábado, Hellas Verona y Roma empataron sin abrir el marcador. En el equipo capitalino no fueron convocados los argentinos Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore, a quienes el DT Paulo Fonseca no tiene en cuenta.

image.png Germán Pezzella estuvo desde el inicio en la victoria ante Torino en el inicio de la Serie A.

El pato fuerte de la jornada será mañana, con el choque de la Juventus de Paulo Dybala y el astro portugués Cristiano Ronaldo, ganador de las últimas nueve ligas, en su casa ante Sampdoria.

La fecha completa, con horario argentino, será la siguiente:

+ Hoy: Fiorentina 1 - Torino 0, Hellas Verona 0 - Roma 0.

+ Mañana: Parma-Nápoli (7.30), Genoa-Crotone (10), Sassuolo-Cagliari (13) y Juventus-Sampdoria (15.45).

+ Lunes: Milan-Bologna (15.45)

+ Martes: Benevento-Inter y Udinese-Spezia (13) y Lazio-Atalanta (15.45).