Fladung: "Es muy triste lo que está pasando"

El coronavirus ha provocado que los diferentes deportistas santafesinos diseminados por diferentes parte del mundo deban afrontar la cuarentena en los lugares donde practican diferentes disciplinas, entre ellos Italia.

Tal es el caso del santafesino Ezequiel Fladung, formado en el Club Náutico El Quillá, quien actualmente vive en Avezzano, ciudad ubicada en el territorio de la provincia de L'Aquila, en Abruzos, en el sur de Italia.

"Me encuentro viviendo en Avezzano, en Italia, con mi mujer, y la verdad es muy triste todo lo que está pasando. Hace un mes que se conoció el brote en el norte, y se dispersó rápidamente por esa región. Si bien no nos afecta directamente, ya que si bien nosotros estamos al sur de la península, donde no se reportaron personas afectadas por el virus, ya superamos los diez días de aislamiento, y lógicamente tomando todos los recaudos" le dijo Ezequiel Fladung a UNO Santa Fe desde Italia.

El talentoso jugador santafesino agregó que "sobre todo a la hora de salir al supermercado, o a la farmacia, o hacer alguna compra que es lo único que está permitido en esta ciudad. Si bien la cuarentena no es obligatoria, acá se está cumpliendo a rajatabla".

"El día a día es pasarla de la mejor manera en mi casa, con mi mujer, realizamos la rutina deportiva, miramos muchas series, buscamos recetas en internet y cocinamos, aunque tomamos los recaudos a la hora de salir a hacer compras. Acá los supermercados funcionan normalmente, tener que ir con tiempo porque dejan ingresas de a cinco ó seis personas a la vez" expresó el ex jugador de Náutico El Quillá.

Manifestó que "hay que hacer una cola, respetando el metro de distancia, y del núcleo familiar solamente puede ir uno a hacer las compras. Es todo muy meticuloso, y respetando todos los detalles. Cuando volvemos de esas actividades, nos lavamos bien las manos, y los productos que compramos también los higienizamos bien".

2532020 f2 faldung eze en italia hockey.jpg Fladung actualmente milita en Avezzano Hockey. Gentileza @eze.fladung

Un testimonio muy claro

En cuanto a como es el cuadro de situación en Avezzano, donde reside, explicó que "en la ciudad se fue viendo de a poco como la gente tomó conciencia de la gravedad de la situación. El día que se decretó la cuarentena oficial por parte del gobierno, dieron indicaciones de como nos debíamos manejar ante la emergencia. Lo que fue un cambio rotundo en la cotidianidad de la gente, cerraron bares, cafeterías y demás negocios. Allí empezamos a ver a la población con guantes, y mascarillas, osea que se tomó real conciencia de lo que estaba pasando".

"En el club nos encontrábamos haciendo la pretemporada, hasta que el presidente recibió un llamado del Comitato Olímpico Nazionale Italiano, creo que el 6 de marzo, informando que se debía suspender todo tipo de actividad deportiva hasta próximo aviso. En principio era hasta el 3 de abril, pero por lo visto en los noticieros el presidente avisó que se iba a extender y no dijo hasta cuando", resaltó Ezequiel sobre como fue el parate en la actividad deportiva.

2532020 f3 faldung eze en italia hockey.jpg Fladung se formó en Naútico El Quillá. Gentileza @eze.fladung

Por su experiencia y vivencia en un país ampliamente afectado por el coronavirus, el ex TIburón, sostuvo que "aprovecho la oportunidad para pedir que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que estamos pasando. Hay que respetar la cuarentena, porque una vez que el virus toma fuerza es difícil de contener y el contagio es muy fácil. Como sucedió en Italia, el sistema no está preparado para recibir una gran cantidad de infectados y colapsan al poco tiempo"

"En Argentina, si hacen las cosas bien, y respetan la cuarentena, creo que están a punto de evitar el colapso del sistema de salud. Igualmente hay que respetar las disposiciones de la autoridad para no tener mayores inconvenientes después" cerró finalmente el ex integrante de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey.