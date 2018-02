Flojo arranque en Hamilton

No fue el primer día esperado para Los Pumas 7s en el Seven de Hamilton. Dos derrotas ( Francia y Nueva Zelanda) y un triunfo (Escocia) fue el saldo de una jornada que además dejó la lesión (esguince) en un tobillo para el capitán, Gastón Revol.





El inicio de la jornada reflejó el mejor momento para los dirigidos por Santiago Gómez Cora. Tras arrancar en desventaja por 14 a 0, Argentina se recuperó y se puso a dos puntos. En la última jugada del partido parecía que el conjunto británico definía el pleito a su favor, pero una corrida descomunal de Luciano Gonzalez evitó lo que era try escoces y le dio la última chance al equipo argentino que fue aprovechada por el jugador cordobés: triunfo por 19 a 14.





Frente a Francia, el arranque fue similar que ante Escocia. Argentina sin posesión perdió la iniciativa y le permitió a su rival apoyar en dos ocasiones. Sábato (capitán en lugar de Revol) descontó diferencias, pero Francia volvió a golpear en el inicio del complemento para dejar las cosas 21 a 7. Un try más por lado dejarían el tanteador 28 a 14, obligando a Los Pumas 7s a ganar ante Nueva Zelanda en el cierre del día.





No se pudo dar la victoria ante los hombres de negro. Argentina arranco abajo con un try desde el vestuario del elenco local. Sin embargo, el equipo argentino supo encontrarle la vuelta al partido y se fue al descanso por 12 a 5 con tries de Gonzalez y Del Mestre.





Pero cuando se moría el partido y era triunfo albiceleste por 12 a 10, Rouvouvou se vistió de salvador y le dio el try que depositó a Nueva Zelanda (17 a 12) en los cuartos de final de la Copa de oro, postergó a Los Pumas 7s a disputar la copa de bronce.





Argentina se medirá hoy a las 19:22 ante Rusia por los cuartos de final de la copa de bronce. Será momento de hacer borrón y cuenta nueva para el equipo argentino, con el objetivo de terminar de la mejor forma un torneo que no empezó de la forma soñada.