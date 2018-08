Fognini dejó con las manos vacías a Del Potro en Los Cabos

El argentino Juan Martín del Potro cayó este sábado en la final del torneo de Los Cabos ante el italiano Fabio Fognini y esperará por el desempeño del alemán Alexander Zverev en Washington para saber si podrá desbancarlo como tercero del ranking mundial.

Del Potro, por ahora cuarto del mundo, necesita una derrota de Zverev en la final en la capital estadounidense, que disputará este domingo ante el australiano Alex de Miñaur. El alemán sólo podrá conservar su posición en el ranking si revalida su título.

Pero al argentino de 29 años esa estadística no le interesa. "El ranking no es un tema que me preocupe ni que sea prioridad para mí", dijo tras caer en el balneario mexicano.

"Ya veremos (cómo estoy) en el 'US Open', que es uno de mis torneos favoritos, pero tengo que estar en mejores condiciones, sobre todo en mi lado izquierdo", añadió.

Del Potro cayó en el partido definitivo en Los Cabos ante un eficiente Fognini, que se impuso 6-4 y 6-2 en apenas una hora con veinte minutos y a pesar de iniciar con un "break" en contra. El italiano consiguió su tercer título en la temporada.













Fognini nunca había logrado tres éxitos en un solo año. En 2018, además de los torneos de Sao Paulo y Bastad, se suma el de Los Cabos, con el que impidió a Del Potro conseguir el "doblete mexicano", ya que el argentino había ganado el de Acapulco en marzo.

"Es muy difícil siempre ganarle a Juan Martín, todo el mundo lo conoce. Empecé perdiendo 3-0 (el partido) y fui muy paciente, afortunadamente todo salió bien después de eso", manifestó Fognini.

Para Del Potro, a pesar de perder la segunda final de 2018 -la otra fue en Auckland a principios de año- y de sus éxitos en Acapulco y en el Masters 1000 de Indian Wells, podría ser una semana decisiva, ya que si Zverev tropieza, el nacido en Tandil alcanzaría un puesto en el ranking inédito en su carrera.

El torneo de Los Cabos, en el noroeste de México y de categoría ATP 250, se llevó a cabo del 30 de julio al 4 de agosto sobre superficie dura y repartió este año unos 800.000 dólares en premios.