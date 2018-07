"Fue una emoción muy grande"

En cumplimiento de la 9° fecha del sector principal del interuniones litoraleño, en la autopista , CRAI derrotó el pasado fin de semana a Tilcara de Paraná por por 62 a 27, pero una de las cuestiones para destacar fue el debut desde el arranque de Manuel Berstein.





El tercera línea Gitano, tiene 18 años de edad, cumplidos el 18 de mayo próximo pasado, estudia la carrera de medicina, y viene siendo convocado por la Unión Argentina de Rugby a Concentraciones Juveniles desde hace por lo menos un par de años. Si bien ya había ingresado frente a Duendes, y luego ante Jockey, en Fisherton, fue ante el elenco paranaense su bautismo de fuego, arrancando como elemento titular.





En su visita a la redacción de UNO Santa Fe, el foward del plantel Gitano, señaló que "Fue una experiencia inolvidable, creo que todo chico que juega al rugby siempre lo que quiere y apunta a jugar en la primera de su club . Me tocó debutar contra Duendes, uno de los equipos más duros del torneo, y después ingresé en el partido con Jockey en Rosario, que jugar de visitante se hace muy duro. Ya el debut como titular fue más la emoción de ingresar a la cancha, le suma a un plus muy particular".





Sobre como se dió tan rápido su llegada a la primera del CRAI, comentó que "Mi arribo al plantel superior se dió muy rápido, este año jugué el Argentino Juvenil, después habré jugado tres ó cuatro partidos con la M19, y ya me subieron. Fue algo muy lindo, porque no te lo esperas, y empezás a jugar con gente que de chico los veías, y ahora estar jugando con ellos, es muy bueno".





"Tenemos un grupo de entrenadores muy buenos, que me han dado la confianza para jugar de titular, siempre están atentos y enfocados en corregirme las cosas que por ahí hago mal. Eso me ayuda para que pueda mejorar mi juego, todo lógicamente en beneficio del equipo, que obviamente es lo más importante", comentó sobre el staff de coaches que comandan Alejandro Capobianco y Federico Fernández.





El triunfo ante Tilcara

Consultado como se había dado el triunfo frente a Tilcara, sostuvo que "Tuvimos un partido muy duro y complicado, en el primer tiempo arrancamos muy fuerte, con muchas ganas, por ahí nos desorganizamos un poco, cometimos varios penales, que fue lo que hizo que el tanteador sea muy parejo. No se notó la diferencia que hubo en el juego en el marcador, pero después en el segundo mejoramos, cambiamos la actitud, nos concentramos más y supimos resolverlo".





"Estamos empezando un poco más a adaptarnos al sistema de juego, y a la vez aprovechando las oportunidades que dispusimos, que es lo que te hace marcar puntos. En las formaciones fijas anduvimos bien, el line out y el scrum anduvo bien, y encima mis compañeros me hicieron sentir muy bien, lo cual es más que satisfactorio", confió Berstein.





Un aporte fundamental

El tercera línea, se refirió a la tarea que se lleva adelante con Guillermo Aguilera, sobre lo cual expresó "El trabajo que se hace en el Centro de Rugby es más que positivo, la verdad que con Guille Aguilera es todo muy positivo, como entrenador es muy específico en cuanto a las destrezas, siempre te busca corregir hasta el mínimo error, que al fin y al cabo es lo que te hace mejorar. En el CDR sumás más entrenamiento, pero sobre todo se hace hincapié en destrezas específicas, y no tanto en plan de juego, que después en el club, hace a la diferencia".





"Es un año que arrancó fuerte, muy duro, porque tuvimos que afrontar el Campeonato Argentino Juvenil, logramos mantener la categoría, pero la verdad que lo disfruto al máximo, pero todo es producto del trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo a esta parte", destacó el integrante del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.





En relación las concentraciones en la presente temporada, comentó que "Vengo muy bien, este año tuve dos citaciones, una a principios de año, y hace muy poco otra en Hindú Club. La verdad que me fue muy bien, cada vez me siento más cómodo con el plan de juego, los ejercicios, con jugar con chicos que uno no está acostumbrado, pero haciendo amigos que es algo también muy bueno".