Furor por la llegada de Buffon al PSG

Gianluigi Buffon completó este lunes su primer día como jugador de Paris Saint Germain. Por la mañana se entrenó con sus nuevos compañeros y luego fue presentado en conferencia de prensa.





Obviamente, causó furor entre los fanáticos de PSG, que ya le dedicaron una canción y se vivió este gran encuentro:





Embed El BRUTAL recibimiento a Buffon en Paris pic.twitter.com/7cSRhicBNr — Foro MDM (@foromdm) 9 de julio de 2018

"Aterricé en París con el entusiasmo de un nene. El documento dice una cosa, pero lo importante es cómo se siente uno. Estoy muy motivado. Siento una energía particular, quizá sea el ambiente de París o el de los hinchas o el del club, que se ha esforzado para que venga", explicó Gigi.





Además, habló de la posibilidad de su retiro. "Tengo 40 años, pero estoy en un excelente estado físico y mental. Vengo a demostrar que soy un gran portero, y creo que lo conseguiré. No sé cuándo me retiraré. No me hago esa pregunta porque me crea cosas negativas. Él día que no me vea capaz, lo dejaré", completó.

Así siguió la fiesta: