Gabigol tocó la copa al ingresar y las redes estallaron

Si hay algo que en el mundo del fútbol no se hace es tocar una copa antes de ganarla. Al parecer el delantero estrella del Flamengo Gabriel, más conocido como Gabigol, no le importó nada e hizo lo que no se hace: tocarla.

En el ingreso al campo de juego para disputar la final de la Copa Libertadores ante River Plate, el brasileño tocó la copa y se tocó el escudo del Fla.

Embed 'GABIGOL' TOCÓ LA COPA#LibertadoresxFOX | El delantero de Flamengo realizó un gesto que casi nadie lo haría. pic.twitter.com/BTXEMZ42Tk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 23, 2019

A los pocos minutos, más allá de la imagen que recorrió el mundo, las redes sociales estallaron con los memes, teniendo en cuenta después el flojo partido que tuvo en el partido decisivo de la Copa Libertadores.

Embed Lo único que tocó Gabigol hasta el momento pic.twitter.com/KzXWMHr046 — Cristian (@cristianivic) November 23, 2019

Embed "Es de mala suerte tocar ma copa"



Gabigol pic.twitter.com/YkFBJYOhsv — el bebo (@CordobaMatu) November 23, 2019

Embed Gabigol en el vestuario recordando que tocó la copa pic.twitter.com/LdHpl4UIIx — Juli Giacobbe ⚽ (@Juligiacobbe_) November 23, 2019