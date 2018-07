Gabriel Deck fue presentado como nuevo jugador de Real Madrid

Gabriel Deck firmó un contrato que lo vinculará por las siguientes tres temporadas con el Real Madrid, uno de los equipos más poderosos y ganadores de Europa y del mundo entero.





El santiagueño de 23 años y 1.98 metros charló con la prensa del club una vez finalizada la ceremonia de presentación y dejó varios conceptos importantes, como por ejemplo cuando le preguntaron por la recurrente comparación con Nocioni: "Es una alegría enorme que mucha gente vea cualidades que tenía él en mí, siendo un gran ídolo en Argentina y aquí también. Me pone feliz, pero obviamente somos dos jugadores diferentes. Ojalá pudiera ser como él, pero creo que eso es imposible; trataré de imitarlo lo más que se pueda y de seguir su carrera, ya que lo ha hecho muy bien y más aquí, en Madrid".





También se refirió a este cambio de aire, tan necesario para su desarrollo personal y como jugador: "Es una alegría enorme, estoy muy contento con el fichaje. Es un gran paso en mi carrera, lo necesitaba. Más aún venir a un club tan grande como el Real Madrid, con tanta historia. Tengo muchas ganas y expectativas. Es un equipo que siempre tiene mentalidad ganadora y estar ahí arriba. Por suerte en Argentina me ha tocado ganar y cuando uno lo logra, es algo que no quiere dejar. Esa es la decisión que me ha traído hasta aquí, el tratar de conquistar cosas en un club con tanta historia como el Real Madrid".





El periodista que le hizo la nota multimedia para la web del club ponderó sus principales virtudes, como su capacidad anotadora, su agresividad para jugar y su cada vez mejores porcentajes desde el triple. Luego siguió Gabi: "Puedo jugar de espaldas al cesto, soy un jugador muy versátil y obviamente que siempre trato de hacer lo que el técnico me pide para ayudar al equipo y tratar de ganar".





"En ningún momento se me ha pasado por la cabeza poder llegar a cumplir este sueño. Agradezco a toda la gente que ha confiado en mí", concluyó Tortu, que tendrá como compañero al cordobés Facundo Campazzo, quien ya le dio la bienvenida a través de Twitter.