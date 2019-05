El 2019 de Gabriel Morelli es pletórico. No solo por su crecimiento exponencial sino también por sus logros. En un deporte regido por marcas, nada es casualidad y por eso sus conquistas lo enaltecen y lo ubican en el pedestal de los elogios. Viene haciendo un trabajo a destajo representando a Unión y por eso se ganó un lugar dentro de la delegación nacional (junto a los también santafesinos Santiago Grassi, Martín Carrizo y Julia Sebastián, y el casildense Federio Grabich y a la liberteña Romina Imwinkelried) en aguas abiertas) que competirá en los próximos Juegos Panamericanos que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú.

El sanjustino ratificó en el último Campeonato Absoluto en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) que es uno de los mejores nadadores del país en el estilo pecho. Por algo es dueño del récord argentino de los 200 metros (2'13"60/100) alcanzado en el Trofeo María Lenk de Río de Janeiro.

Foto: Heracles

A sus 24 años, sigue dejando en claro que su techo todavía está muy lejos y pretende ahora romper el molde en una cita que congregará a lo más granado del deporte en este lado del mundo. Es consciente de la complejidad de la historia, pero le a hace frente con enjundia y no quiere que su paso sea efímero sino contundente.

En diálogo con UNO Santa Fe, Gaby habló sobre cómo marcha su preparación para la cita en la capital peruana y de algunos detalles más con lo que debe lidiar en un país donde la política deportiva deja mucho que desear. Un axioma que continúa y que se acentúa con el paso del tiempo.

—¿Qué balance hacés de tus últimos torneos?

—El balance del último campeonato argentino junto con el campeonato Maria lenk es más que positivo y gratificante, donde pude hacer un nuevo récord argentino en 200 metros (2'13"60/100) y mantener el dominio sobre mis pruebas de 100 y 200 metros ,donde ya es mi tercer año consecutivo que logró mantenerme con el primer puesto.

Foto: Heracles

—¿Cómo se están preparando para los Juegos Panamericanos?

—Estamos entrenando a full acá en Santa Fe, pero el proceso de laburo para el Panamericano arrancó después del Sudamericano, donde planificamos lo duro que sería. Tenemos la idea de ir al exterior a trabajar en la altura en México y Ecuador, pero el apoyo no es suficiente y los costos deberíamos afrontarlo nosotros, por lo que dependemos mucho del presupuesto que podamos conseguir y desde ya no sencillo. Aunque todavía no está dicho esto. El tiempo no es nuestro aliado en ese sentido. Venimos muy bien, pero necesitamos que la planificación sea excelente entrenando afuera del país.

—¿Pensás que lo realizado en Brasil y lo alcanzado en el CeNARD es algo que grafica tu crecimiento o eran resultados esperados?

Foto: prensa Secretaría de Deportes de la Nación

—Si bien es cierto que los resultados marcan nuestro progreso, siempre estar bajando registros te da un mayor impulso y un mejor semblante para trabajar. De a provechar cada presentación y tratar de ser primero. Por ahora los réditos se vienen dando de buena manera.

—¿Qué posibilidades podés tener en Lima?

—Será mi debut en esta cita y por eso tengo una expectativa alta de llegar a una final. Creo que mi marca me pondría en la lucha por una medalla. Si bien no es nada fácil llegar, el nivel en pecho es parejo y demandará que esté a pleno para trascender. No quiero ir con la idea de solo competir, sino que mi meta es bajar mis marcas y escalar en los podios.

Gabriel Morelli es dueño del récord nacional de los 200 metros pecho

—¿Hoy lo económico sigue siendo el gran imponderable?

—Sin ninguna duda. En Argentina estamos muy lejos todavía para que la natación sea un deporte profesional y teniendo en cuenta la planificación no contempla a todos los atletas en las coberturas en el exterior, entonces en mi caso nos vemos afectados. En el caso que no estemos entre los designados, ya buscamos otras alternativas para no quedarnos afuera. La verdad que en deportes de Santa Fe nos dan una mano muy importante y buscan una solución. Es un papel admirable por la banca que nos dan. Aunque a nivel país estamos muy lejos por la política deportiva. Yo soy de San Justo y tengo una reunión pendiente para ver si se puede lograr algo más. Así que acá estamos, trabajando en todos los frentes.

Gabriel Morelli, junto a sus entrenadores: Diego Garbarino y Adrián Tur.

—¿Con qué te conformarías en este 2019?

—El gran objetivo son los Panamericanos y me conformaría con lograr otro récord argentino. Después se vienen varias cosas más dejando en alto la bandera del país y mi ciudad. Estar preparado para competir con altura para sentirme gratificado por el esfuerzo. Por eso agradezco infinitamente lo que hacen mis entrenadores, Adrián Tur y Diego Garbarino; a Sebastián Villalba y Alejo Rodríguez en el gimnasio; a Hugo Peralta que es mi fisio y al club Unión, que mostró muchas mejorías con la asunción de la nueva subcomisión. Ni hablar de lo que hace mi familia en este lindo sueño. El desafío es inmenso y quiero estar a la altura.