Gabriel Morelli: "Será un gran desafío afrontar el regreso"

Confinado en su hogar en la capital provincial y sin chances de zambullirse en el agua de una pileta, el nadador santafesino Gabriel Morelli trata de mantenerse en forma para no perder todo lo hecho en la altura de Colombia. Con 25 años de edad, el talentoso deportista oriundo de la ciudad de San Justo, estudiante de kinesiología, y representante del Club Atlético Unión, tuvo un 2019 inolvidable, en el que se destaca un nuevo récord argentino en los 50m pecho.

"La situación del coronavirus la llevo bastante bien, estoy en la ciudad de Santa Fe, estoy solo porque vivo en un departamento. Cuando todo surgió estaba entrenando en Colombia, regresé porque se cumplía el ciclo en la altura, y no pude a visitar a mi familia a San Justo. Desde el 10 de marzo que estoy solo, primero el aislamiento voluntario, y después el normal con los protocolos dispuestos" le manifestó Gabriel Morelli, oriundo de San Justo, a UNO Santa Fe.

image.png El nadador oriundo de San Justo consiguió el récord argentino en los 50m pecho.

Luego, Morelli, quien se encuentra en su San Justo natal, agregó que "estoy tranquilo, pero es un momento de tristeza por no poder competir, se venía el Sudamericano y los selectivos para los Juegos Olímpicos. Donde seguramente las marcas para poder clasificar se podían conseguir. La preparación que hice es muy buena, veníamos compitiendo muy bien, y las circunstancias estaban dadas para lograrlo. Por eso fue unos días que hubo un mal trago, pero después traté llevar tranquilidad a mi familia más que nada".

El integrante de la selección nacional de natación, oriundo de San Justo, sostuvo que "apunté a ponerle buena cara y ser positivo en todo. Empezamos a entrenar como podemos, acá en el edificio, y el club nos dio una mano con algunos materiales para que no paremos la preparación. No es en el ámbito donde nos desarrollamos principalmente. No es la misma actividad que hacemos siempre, ni en un gimnasio ni en una pileta. Estoy haciendo actividad física, alquilé una bicicleta, y después entrenamos tres días a la semana en conjunto por videollamada con el equipo. También cada uno hace lo suyo respectivo a sus pruebas que nos preparan el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino".

Más sensaciones, brazada a brazada

Pensando en todo lo que se venía para un recargado 2020, Gabriel Morelli viajó a la altura para la puesta apunto, y sobre esta cuestión explicó que "a Colombia me fui a entrenar como preparación para el Sudamericano que tenía a fines de marzo en Buenos Aires, y después el campeonato brasilero en Río de Janeiro en abril. En mayo ibamos a competir el último selectivo, y luego la clasificación para los Juegos Olímpicos que se suspendió todo. Para septiembre estaba el selectivo para le mundial de piscina corta que se canceló, al igual que el clasificatorio para el mundial 2021".}

image.png El representante de Unión ganó la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima.

Sobre lo que fue su gran temporada 2019, con buenas marcas en las competencias que debió afrontar, Morelli sostuvo que "el año pasado tuve un gran salto de calidad, en competencias en donde venía entrenando muy fuerte en los años anteriores. Estábamos apuntando a los Panamericanos de Lima, y otros eventos para poder estar en Tokio. Arranqué con un récord argentino en Brasil en los 200m pecho, y luego en Buenos Aires, bajé marcas, y buen nivel de clasificación. Competí en Lima, nuevamente hice récord en los 200m, quedando quinto en la final. Conseguimos la medalla de bronce en relevos, con récord argentino, en 4x100 combinado con los chicos. Ese fue el mayor logro, pero habla del proceso del trabajo previo que hubo".

Morelli agregó que "sin vacaciones seguimos derecho rumbo a la preparación para los clasificatorios a Tokio, por eso entrenamos fuerte acá, y en febrero lo hice en Colombia. Cuando regresamos nos paró esta catástrofe, nos frenó a todos, ya que tuvimos que entrar en la cuarentena obligatoria".

image.png El sanjustino Morelli tiene como objetivo el clasificatorio para Tokio.

Morelli, nadador oriundo de la ciudad de San Justo comentó que "estaba previsto que ibamos a tener un año muy movido, no solamente yo, porque esto era para toda la selección nacional de natación. Se venía una temporada con mucha calidad de competencia, muy buen nivel de los deportistas en sí, y se iban a ver buenos resultados. Estamos igual todos muy motivados para volver, de encarar el desafío de como regresar, y llegar lo más rápido posible al nivel en que quedamos".

En cuanto a lo que viene, Morelli remarcó que "creo que va a ser un gran desafío afrontar el regreso, es lo que venimos charlando con el equipo nacional de varones, llegamos a la conclusión de que nos va a llevar unos cinco meses de mucho entrenamiento para regresar al nivel de competencia en el que paramos. Será todo un desafío para afrontar y demostrar que a pesar de la adversidad, podemos salir adelante y cumplir los objetivos que nos proponemos. Tenemos que aguantar un poco más, debemos hacer las cosas bien, para que esto termine de una buena vez, y todos volvamos a la normalidad".