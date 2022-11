Gales fue superior a Los Pumas y lo derrotó en Cardiff por 20 a 13

En el primer capítulo, los galeses tuvieron dominio territorial, mientras que el equipo argentino resistió defendiendo consistentemente y aprovechó la efectividad de Emiliano Boffelli para sumar en las pocas aproximaciones; con dos aciertos del goleador, Los Pumas estaban al frente por 6-0, pero en un avance profundo y con la fórmula de line y maul, Taulupe Faletau logró zambullirse en el ingoal para, junto con los aciertos de Gareth Anscombe, revertir el tanteador y llegar al descanso en ventaja (10-6).

En el reinicio de las acciones, el panorama no cambió. Los Pumas no podían recomponerse desde el juego y en ese contexto, Tomos Williams le tapó un kick a Juan Cruz Mallía y el número 9 galés apoyó la segunda conquista para estirar los números (17-6). El conjunto argentino siguió sin encontrar soluciones a su inconexión, mientras los Dragones Rojos se sintieron cómodos defendiendo y aferrados al control de la situación. Rhys Priestland estiró los números y, a pesar de quedarse con un hombre menos por la amonestación del segunda línea Will Rowlands, los anfitriones no se vieron comprometidos.

Los Pumas.jpg La escuadra nacional volverá a jugar el próximo fin de semana en Murrayfield frente a Esoccia. UAR

Con poco margen en el reloj, en una arremetida colectiva, Nahuel Tetaz Chaparro anotó el único try argentino y, a pesar de que todavía quedaba una luz de esperanza para resurgir (13-20 abajo), esa posibilidad no se pudo concretar y los galeses festejaron su reencuentro con el éxito, después de tres caídas consecutivas en su casa (Francia, Italia y Nueva Zelanda).

En las estadísticas generales, hay que indicar que la selección argentina tuvo ventaja en la posesión con un 58% por sobre el 42% de su oponente, mientras que, en la posesión, los galeses prevalecieron (56% contra 44%).

Luego de la histórica victoria ante Inglaterra hace una semana (30-29), y este traspié ante Gales (13-20), a Los Pumas les queda por delante el tercer y último acto de este tour por el Reino Unido, el próximo sábado ante Escocia, un rival al que ya enfrentó en tres oportunidades en esta temporada (dos triunfos y una caída). La selección escocesa viene de superar a Fiji (28-12) y de perder ajustadamente ante Australia (15-16), y mañana (domingo 13) se medirá con los All Blacks, en Murrayfield.

Síntesis

Gales 20- Los Pumas 13

Gales: Gales: Gareth Thomas, Ken Owens y Dillon Lewis; Will Rowlands y Adam Beard; Dan Lydiate, Justin Tipuric (capitán) y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Gareth Anscombe; Rio Dyer, Nick Tompkins, George North, Alex Cuthbert y Louis Rees-Zammit. Luego ingresaron: Ryan Elias, Rhodri Jones, Sam Wainwright, Ben Carter, Jac Morgan, Kieran Hardy, Rhys Priestland, Owen Watkin.Entrenadores: Wayne Pivac, Jonathan Humphreys, Gethin Jenkins, Neil Jenkins y Stephen Jones.

Los Pumas: Thomas Gallo, Agustín Creevy y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán); Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Facundo Isa, Eliseo Morales, Tomás Albornoz, Matías Orlando. Entrenadores: Michael Cheika, Felipe Contepomi, Andrés Bordoy, Juan M. Fernández Lobbe y David Kidwell.

Primer tiempo: 8 y 13m, penales de Emiliano Boffelli (LP); 32m, try de Taulupe Faletau convertido por Gareth Anscombe (G), y 37m, penal de Gareth Anscombe (G).

Resultado parcial: Gales 10 vs Los Pumas 6.

Segundo tiempo: 7m, try de Tomos Williams convertido por Gareth Anscombe (G); 23m, penal de Rhys Priestland (G), y 28m, try de Nahuel Tetaz Chaparro convertido por Emiliano Boffelli (LP). Incidencia: 15m, amonestado Will Rowlands (G).

Resultado final: Gales 20 vs Los Pumas 13.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Principality Stadium, de Cardiff.