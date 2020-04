"Gallardo está entre los mejores entrenadores del mundo"

Lucas Alario, actual jugador del Bayer Leverkusen alemán, consideró que Marcelo Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo y señaló que desde que se marchó de River hace dos años y medio no volvió a tener contacto con el DT ni con ningún directivo del club de Núñez.

"Gallardo me marcó muchísimo en mi carrera, me hizo crecer y gracias a él y a todos mis compañeros de River tuve la posibilidad de venir a jugar a Alemania. Creo que está entre los mejores entrenadores del mundo, tiene la facilidad de sacarle lo mejor a cada jugador", subrayó Alario en declaraciones al programa Súper Mitre Deportivo.

Alario.jpg Alario aguarda en Alemania el regreso del fútbol después de la pandemia. Gentileza Bayer Leverkusen

El delantero nacido en Santa Fe hace 27 años comenzó su carrera en Colón (2011-2015) y luego pasó a River (2015-2017), donde fue dirigido por Gallardo y se destacó en el equipo que ganó la Copa Libertadores en 2015, las Copas Sudamericana 2016 y Suruga Bank 2015, y las ediciones de Copa Argentina 2016 y 2017.

El goleador, citado varias veces al seleccionado de la Argentina, se marchó de River a fines de 2017 para jugar en el Bayer Leverkusen, donde no es titular aunque ingresa siempre en los segundos tiempos de cada partido de la Bundesliga.

"Después de venir para Alemania no hablé con Gallardo. Conociéndolo no creo que se haya enojado cuando me fui de River, cuando me fui me despedí como amigo, agradeciéndole por todo lo que hizo por mí, pero lo que yo sentí es que no se enojó, después habría que preguntarle a él qué le pasó internamente", señaló Alario.