Roberto Fabián Ayala es palabra autorizada para hablar de la Selección Argentina. Como jugador vistió 115 veces la camiseta celeste y blanca y, actualmente, es integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. De todos modos, avisó que se imagina a Marcelo Gallardo en el futuro. "Quiero que se quede a vivir en River, pero está para un proceso de Selección", aseguró.

"Gallardo está para un proceso de Selección y le va a llegar cuando quiera él, no me cabe duda. Tiene capacidad de sobra, y lo ha demostrado. Es un tipo que trabaja y vive del fútbol. Encontrará cómo hacer rendir a los futbolistas en la Selección aunque no pueda tenerlos todos los días", señaló en diálogo con Doble Amarilla.

Además, lo analizó como entrenador. "No pensé que Marcelo podía ser técnico. Pero repasando cómo es y cómo fue como profesional y cómo vivió el fútbol, de qué manera lo transmitía, evidentemente era claro que sí. Era de esos jugadores que tenían el partido en la cabeza, sabían los momentos de dificultad, cuándo acelerar y cuándo hacer una pausa", explicó.

"Hasta jugando al truco te dabas cuenta de que había estrategia. Nunca sabías lo que tenía. Te dabas cuenta de que era un tipo que pensaba mucho", indicó el Ratón.