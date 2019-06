En la presente jornada de sábado el World Rugby U20 Championship Argentina 2019 disputó la segunda ronda de partidos de la fase inicial. Hubo cotejos en las instalaciones de CRAI en Santa Fe y del Hipódromo de la Independencia en Rosario.



Te puede interesar Los Pumitas se impusieron a Fiji en CRAI

En el Grupo A, además de la victoria conseguida por Los Pumitas sobre Fiji por 41 a 14, en el sur provincial, Francia le ganó a Gales por 32 a 13, con un parcial ajustado de 10 a 8 para el elenco del Gallito. Para los franceses hubo ensayos de Carbonel, Lebel, Pinto y Delbouis, más tres conversiones y dos penales de Carbonel. Para los británicos, hubo dos tries de Lewis, más un penal de Evans.



Las posiciones quedaron del siguiente modo: Francia 10, Argentina 6, Gales 4 y Fiji 0. El miércoles 12 de junio, a las 13, en Rosario, jugarán Los Pumitas con Francia, mientras que en CRAI, a las 13, lo harán Gales con Fiji.



Australia consiguió un triunfo cómodo ante los irlandeses

En la capital provincial, por el Grupo B, Australia se impuso con autoridad a Irlanda por 45 a 17, luego de un parcial favorable a los Junior Wallabies de 10 a 7. Para los triunfadores hubo tries de Lucas, Harrison, Tui, Nawaqanitawase, y dos de Frost, más seis conversiones y un penal de Harrison. Para los europeos marcaron Moore y Casey un try cada uno, más un penal y una conversión de Flannery y un goal de Healy.



En el otro cotejo del grupo, Inglaterra le ganó con lo justo a Italia por 24 a 23, luego de un parcial que correspondió al Rose Team por un ajustado 7 a 6. Los tries para el elenco de camiseta blanca fueron concretados por Capstick, Coles y James, más tres conversiones y un penal de Hodge. Para la escuadra azurra hubo tries de Garbisi Lai y Capuozzo, más una conversión de Garbisi y dos penales de Da Re.



Las posiciones quedaron del siguiente modo: Australia 10, Irlanda 5, Inglaterra 4 e Italia 1. En la próxima fecha, en CRAI, Italia jugará el miércoles 12, a las 10.30, frente a Irlanda, mientras que a las 15.30, lo harán Inglaterra con Australia.



Los Pumitas lograron derrotar a Fiji en CRAI

En cuanto al Grupo C en Rosario, Sudáfrica superó sin inconvenientes a Georgia por 48 a 20, con un primer tiempo también a favor de los sudafricanos de 21 a 5. Para los Junior Springboks hubo tries de Ntlabakanye, Pretorius, Coetzer, Abrahams, Mbatha, dos de Richardson y Davids, más tres conversiones de Hendrikse y una de Nohamba. Para los ex soviéticos, lograron dos tries Lashkhi y uno Tchitchinadze, más un penal y una conversión de Abzhandadze.



Te puede interesar Postales del triunfo de Los Pumitas en Santa Fe

En el sur provincial, Nueva Zelanda logró doblegar a Escocia por un considerable 52 a 33, luego de un parcial favorable a los All Blacks U20's por 26 a 12.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sudáfrica y Nueva Zelanda 10, Escocia 1, y Georgia 0. El próximo miércoles 12, a las 10.30, en Rosario, jugarán Georgia con Escocia, y a las 15.30, lo harán Sudáfrica con Nueva Zelanda.