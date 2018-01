Garcé rompió el silencio y contó cuándo Maradona le dijo que iba al Mundial

Sorprendió a todo el mapa futbolero nacional. No porque fuera un mal jugador, sino porque se dio un contexto algo extraño y con jugadores que tenía un altísimo nivel en esa etapa. Sin embargo, se ganó la confianza y se metió de lleno en la lista final para el Mundial de Sudáfrica 2010. Se trata de Ariel Garcé, que por aquel entonces estaba en Colón





Para aquellos que lo recuerdan, Chino se desempeñaba otra vez como central, pero el entrenador de la Selección Argentina aquella vez, Diego Maradona , lo convocó para un amistoso contra Haití. Es así como, después de casi ocho años, agregó más detalles de esta historia.





"Cuando estaba en Colón, me convoca Maradona para jugar contra Haití. No tenía ganas de ir, pero mi hermano me convenció. A Maradona y su gente les gustó la arenga que di. Dije «la Selección Argentina somos nosotros», entre varias cosas y eso le gusto mucho a Diego. Les gustó mucho mi buena onda. Un día me llama (Alejandro) Mancuso y le dije «si me ponen en la lista del Mundial, le peleo a Tyson»", reveló el exfutbolista sabalero, ya alejado del profesionalismo.