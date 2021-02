García: "Rivadavia es un equipo que siempre pelea arriba"

Más adelante apuntó que “se fueron dando las cosas, empecé también a trabajar en la parte contable de una empresa, eso decantó que quiera quedarme en la ciudad para dejar de jugar el Federal o la Liga Argentina, estoy cerca de terminar mi carrera. Rivadavia me vino bárbaro, porque es un equipo que siempre pelea arriba”.

Respecto al plantel que conformó el Rojo para afrontar los desafíos venideros, el estratega no dudó en afirmar que “el equipo es muy largo y bueno, Fernando tendrá una tarea difícil de manejar tantos jugadores, nos ayudaremos entre todos, la idea es ganar, queremos salir campeón, yo cada vez que voy a un club busco eso, sino no tiene sentido, después se puede dar o no pero hay que intentarlo”.

Antes de su despedida, añadió que “en lo individual, nos conocemos todos y saben lo que puedo hacer, lo que necesita el equipo para ganar lo haré, ser el base que ordene, que juegue los pickandroll y estoy para ayudar en la fase que se pueda al equipo”.