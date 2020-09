Gastón Rossi competirá en el TC Pick Up con Fiat

image.png Gastón Rossi competirá con una Toro del equipo Fiat Racing Team del Octanos Competición.

"Con el tema del coronavirus ya estamos un poco artos como le debe pasar a la mayoría de la gente. El tema de este parcial encierro, en mi caso acá en Buenos Aires pude volver a trabajar. Agradecido por eso, pero ya cansado, y tratando de llevarla de la mejor manera posible. Con trabajo que es lo más importante y sobre lo cual hay que estar agradecido" le dijo el piloto santafesino Gastón Rossi.

Más expresiones del santafesino Rossi

El volante de nuestra capital que competirá en el TC Pick Up en San Nicolás señaló que "las expectativas para el fin de semana son muy buenas, obviamente positivas, creo que deberíamos funcionar muy bien. En mi caso personal la incógnita de no conocer el circuito hace que aproveche todo el viernes para adaptarme lo más rápido posible. Está el factor climático, estaría pronosticado lluvia para viernes y sábado, y eso lógicamente me jugaría en contra".

Agregó que "siempre la prioridad es girar, volver al ritmo, y en eso también puede llegar a ser que esté en desventaja en relación a mis ocasionales rivales. La mayoría volvió a la actividad, pero no es excusa, hay que tratar de adaptarse lo más rápido posible, y creo que el funcionamiento de todo el equipo va a ser muy bueno".

image.png La Fiat Toro que tendrá como protagonista a Rossi en la categoría de la ACTC.

El expiloto del TC Pista Mouras sostuvo que "el proyecto es para todo el campeonato, lógicamente que estando Fiat de por medio, con el equipo Octanos, y junto con mis sponsors el proyecto que tenemos es muy serio. El objetivo que tenemos es el de terminar peleando el campeonato a fin de año. Así que sí, mi participación será por todo el campeonato. Si Dios quiere si sale todo bien, la intención es llegar a la final del certamen con chances de ser campeones".

"La última categoría que hice en el automovilismo argentino fue en el 2019, las dos primeras carreras del TC Pick Ups, y dos competencias a finales del año pasado en el Top Race Series en la ciudad de La Plata y en Concordia. Anteriormente, lo hice en el TC Mouras con Chevrolet, y competí en el TC Pista Mouras con Ford Falcon. También competí en la Fórmula Renault y en la Top Race Junior, además de haber comenzado como piloto de kartings" señaló el talentoso piloto santafesino de 30 años de edad.

Rumbo a San Nicolás de los Arroyos, el piloto de nuestra capital, aprovechó la oportunidad para agradecer a "Fiat, al equipo Fiat Racing, al equipo Octanos, a Cristian Martínez, a Adrián Hazme, y a mi grupo de trabajo que son Hernán Suárez y Pablo Eich , que están trabajando conmigo y están haciendo un esfuerzo importante. Agradecerles a mis sponsors, a Taraborelli, Automanía, Berco, Fispa, que son quienes me van a estar acompañando y a toda la gente que pone su granito de arena. Lógicamente que no me quiero olvidar de mi familia y mis amigos".