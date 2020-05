Germán Chiaraviglio brinda un Intagram Live con Sanjustino

En tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus, los clubes todavía no pueden retomar las actividades. Si bien es cierto que se presentaron en algunos lugares protocolos sanitarios, más que nada las disciplinas individuales, por ahora a nivel provincial en Santa Fe no hubo flexibilidad. La ciudad hace más de un mes que no registra casos, en un fundamento para volver a la rutina. Sin embargo, no se quieren tomar decisiones apresuradas y fomentar el contagio. De todas maneras, los deportistas siguen con su entrenamiento, sobre todo aquellos de elite, como el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, que sabe que no es lo mismo trabajar en casa. Pero siempre tiene un ratito para hablar sobre este tema y este miércoles, a las 19, brindará una charla mediante Instagram Live oficial del club Sanjustino.

En la exposición, el representante del club Velocidad y Resistencia contará detalles de sus comienzos en el deporte, que por un gran esfuerzo y dedicación llegó hasta la elite internacional, con participaciones mundialistas y olímpicas. Justamente se estaba preparando para buscar su pasaje a los Tokio (se postergaron para 2021), pero producto del coronavirus, se frenó.

Asimismo revelará detales para sobreponerse a las adversidades y lucharla. El atletismo es un deporte muy exigente y demanda de constancia. Es normal que haya vaivenes y ahí es donde hay que estar más fuertes. Pero abordará también un factor que muchos no nota: el rol que cumplen las actividades físicas, recreativas y competitivas en la sociedad.

Charla Chiaraviglio.jpg El santafesino Germán Chiaraviglio brindará una charla por Instagram Live con el club Sanjustino

Sin darse cuenta, las instituciones son lugares de contención y resguardo para que los chicos eviten los malos hábitos y de paso, divertirse y mejorar la calidad de vida. La transmisión será a través de la cuenta de Instagram @clubsanjustino. La invitación está hecha.