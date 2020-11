El destacado atleta especialista en salto con garrocha comentó que "en Concordia la semana pasada me fue muy bien, logré saltar 5.60, que para arrancar esta nueva modalidad está muy bien. La verdad que estoy muy contento porque fueron muy sólidos y me motivan para ponerme a punto para estos torneos próximos que se van a venir. Los mismos son importantes en esta búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos".

image.png El especialista en Salto con Garrocha logró saltar 5.40 el pasado fin de semana en el Torneo Regreso 1.

El finalista en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y en el Mundial de Beijing 2015 manifestó que "este año tenía previsto participar del Campeonato Iberoamericano, en mayo, que se suspendió, después se iban a hacer los Juegos Olímpicos que se suspendieron. Tenía también un Gran Prix Internacional, giras y competencias en Europa, lo cual producto del coronavirus quedó todo suspendido".

A cerca de lo que viene Chiaraviglio, de 33 años, describió que "ahora a partir del 6 de diciembre tenemos un meeting internacional en San Pablo, el cual va a estar muy bueno, al que vamos lógicamente a asistir, después el 20 de diciembre se hace el Campeonato Argentino en Concepción del Uruguay, y ya el año que viene, previo a los Juegos Olímpicos, que va a ser mi objetivo máximo estar en julio, está el campeonato Sudamericano que se hace en Buenos Aires en el mes de mayo. Por supuesto que el Campeonato Argentino también, el Gran Prix Sudamericano y diferentes giras".

Un año atípico por la pandemia

El Covid-19 marcó para todos un momento muy particular, y los deportistas no quedaron ajenos a dicha situación. Sobre cómo pasó la cuarentena en Santa Fe, Chiaraviglio, sostuvo que "fue muy difícil, los primeros meses fue muy complicado, me costó mucho, estuve en mi casa, cuidándome, duro no en cuanto a no entrenar sino más que nada desde lo emocional. Era un momento para mantener la calma, por ahí no ponerse nervioso y que no te gane la ansiedad. Creo que ese fue el gran desafío, más allá de la cuestión física o técnica".

Germán contó que "en mi casa pude hacer algo, pero la verdad es que no me exigí tanto, porque con la incertidumbre que había sin tener certezas de nada, no tenía mucho sentido seguir castigándonos. Después a partir de junio, que nos autorizaron a volver a entrenar la cosa cambió un poco. Fue muy de a poco, porque obviamente mi condición física había bajado bastante, pero lo importante es que ahora a casi cinco meses estoy muy bien y me siento en forma. Me he recuperado y entrenado muy bien así que estamos por el buen camino".

image.png El olímpico Chiaraviglio competirá en el mes de diciembre en un torneo a realizarse en San Pablo.

El recordman nacional de salto con garrocha contó que "de la lesión estoy muy bien, también cambié un poco la alimentación, y ando mucho mejor de la espalda. Eso me permite entrenar y competir, que para mí es lo más importante. Este parate repercute fuertemente, principalmente en lo emocional, ya que no todos tienen la fortaleza o el contexto que les de contención en momentos así. Me preocupan los chicos más jóvenes, porque nosotros tenemos por ahí herramientas para poder enfrentarlos".

Una decisión más que importante

El atleta santafesino, se entrena desde el 20 de junio en la pista sintética del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, bajo la supervisión de su entrenador Javier Benítez. "Estaba un poco cansado de viajar tanto, estuve viviendo afuera, estaba yendo y viniendo mucho a Brasil. Entonces decidimos con mi novia irnos a vivir a Concordia, porque allí está mi entrenador Javier Benítez. Se comprometió mucho, es un fenómeno, y agradecido porque me abrió las puertas de su ciudad y me entrena todos los días, que era algo que yo necesitaba tener esa contención. También estar cerca de casa porque estoy en tres horas en Santa Fe, en el que puedo ir y venir tranquilamente".

Sobre este momento especial que está viviendo, porque se viene un heredero, explicó que "estamos encarando esta etapa muy linda que vamos a ser papás con Pía mi novia, ya está de siete meses, está previsto el nacimiento para enero. Será una etapa nueva y linda, con muchas expectativas, y que traiga la garrocha bajo el brazo. Estamos tratando de disfrutarlo, y vivir cada momento".