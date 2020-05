Gigliotti: "Pasé un año muy lindo en Colón"

Emmanuel Gigliotti, exdelantero de Colón, se encuentra actualmente en México jugando para el Toluca tras irse de Independiente en 2019. A los 32 años, el futbolista ostenta una larga trayectoria que lo llevó a jugar por varios clubes del fútbol argentino.

El Puma Gigliotti, quien pasara con gran suceso por Colón en 2012, aprovechó el parate en el fútbol y explicó que "el preparador físico manda todos los domingos un preparamiento diario, pero no es en vivo vía Zoom como hacen en Argentina. Cuando se resolvió que no íbamos a ir más al club a entrenar se repartieron entre los jugadores los instrumentos de gimnasio para mantener un entrenamiento prolijo".

A la hora de repasar su carrera, Gigliotti recordó que "después de irme de Lamadrid, tuve un breve paso en Argentinos. Para mí fue tocar el cielo con las manos. De chico veía muy lejos la posibilidad de jugar en Primera. Era como una utopía. Dejé de viajar en un escolar y tomar agua de un bidón, el cambio fue rotundo." Además, afirmó que "cuando llegué a Tucumán me encontré con una ciudad hermosa, con gente muy apasionada por el fútbol. Con Atlético no logramos el objetivo deportivo planeado, pero la pasé muy bien porque se me cumplió el sueño de debutar en Primera".

El exatacante de Colón contó también sobre su etapa en Europa que "mi paso por Italia fue corto, pero lindo. Me habían contratado por cuatro años, pero duré seis meses. Me salió la chance de volver a All Boys y me volví. Más adelante, me salió una nueva oportunidad en Italia, pero me llamaron de San Lorenzo y decidí quedarme en Argentina".

goleador.jpg Gigliotti volvió a hablar de su paso por Colón.

Sobre su tiempo en el Sabalero, Gigliotti dijo que "cuando llegué a Colón me recibió Batistuta, que era mánager del club en ese momento y creo que fue el momento de más nervios que viví en el fútbol. Él era mi ídolo y fue impresionante tenerlo a mi lado. Pasé un año muy lindo en Santa Fe".

Pero fue a la hora de hablar de Boca cuando Gigliotti se mostró mas entusiasmado. "Jugar en Boca era el sueño de mi vida. Toda mi familia es hincha de Boca y encima me llamó Bianchi, que era el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino", destacó además de agregar el exdelantero de Colón que "para mí Román era uno de los ídolos y fue un sueño jugar con él."

Gigliotti confesó que le gustaría que su hijo sea hincha de All Boys mientras que cerró con un análisis cargado de nostalgia. "Si miro para atrás, veo que alcancé más cosas de las que imaginaba cuando era chico. Formé parte del ciclo de la Selección que terminó siendo finalista del Mundial 2014, enfrenté a grandes jugadores internacionales y formé parte de planteles argentinos muy importantes. Saliendo de Lamadrid, era impensable", finalizó en diálogo con Club 947.