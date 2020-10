Gimnasia de Ciudadela cuenta con fútbol femenino

"La presencia del fútbol femenino acá en Gimnasia es muy importante porque ya sabemos lo que creció, lo que está creciendo y lo que va a seguir progresando. No solamente a nivel primera y reserva, sino también a fútbol infantil e infantojuvenil" comenzó señalando Roberto Ruscitti a UNO Santa Fe.

image.png Roberto Ruscitti comentó que los entrenamientos son miércoles y viernes a las 18 en la sede de Gimnasia de Ciudadela.

El responsable del fútbol femenino de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela explicó que "la iniciativa surgió a partir de la idea un socio caracterizado de esta institución, como es Ernesto Sosa, el cual es conocido por todo el mundo, me acercó al vicepresidente Ramón Ruglio que está a cargo, nosotros tenemos este emprendimiento junto a Andrea Aranda y Belén González. El proyecto en sí va tomar forma el año que viene, porque este por el tema de la pandemia ha sido bastante particular".

A cerca del regreso a los entrenamientos, el director técnico Ruscitti señaló que "fue hermoso haber podido volver a los entrenamientos, yo ya venía entrenando como exárbitro de la Liga Santafesina de Fútbol, y ahora vamos a ver las categorías que voy a poder dirigir. Porque yo ya me quiero dedicar a lo que me recibí, yo venía trabajando, había chicas que entrenaron y otras que hace unos meses que no lo podían hacer. Entonces ahora el objetivo es ponerlas a todas al mismo nivel, y tenemos tiempo porque recién el año próximo se va a iniciar la competencia de la Liga Santafesina".

image.png El coordinador general Ernesto Sosa fue uno de los que permitió el fútbol femenino en Ciudadela.

En cuanto al crecimiento y desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en todos los niveles, Ruscitti destacó que "la verdad que sí, y es maravilloso. Agradezco a Gimnasia esta oportunidad que me dio para dirigir, y también a la Liga Santafesina, que en una oportunidad me puso a dirigir fútbol femenino, hace como cuatro o cinco años, algo que me gustó mucho. Ello junto al título que recibí en 2018 en Atfa, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, es que también me animé a largar un poco el silbato, y a tomar esto más en serio. Que sin dudas es mi vocación".

"Los entrenamientos se hacen cumpliendo los protocolos, básicamente con barbijo, se toma la temperatura en la mesa de entradas, se las anota en el ingreso, si alguna tiene síntomas directamente ya tiene que dejar de venir hasta nuevo aviso y hasta que se reponga de algún síntoma. Se hace entrenamiento con distanciamiento, de a una, con muchas pelotas, prácticamente uno cada una, y sobre todo el tema de ser cuidadosos porque estamos ante un problema como la pandemia que debemos colaborar entre todos" expresó Ruscitti.

Luz verde desde la institución

"Nosotros veníamos trabajando con un grupo de socios, para que la gente lo tenga claro, falleció el presidente Eduardo Sadonio, y el vicepresidente tuvo que quedar a cargo. Después vino la pandemia y eso posibilitó que se dejara de haber actividades en el club. Sobre todo, porque tuvimos que hacer frente a los empleados con los que cuenta el club, entonces comenzamos a trabajar con la secretaría de Deportes, en el cual presentamos los protocolos, eso se consiguió y por suerte pudimos retomar un poco las actividades" le dijo Ernesto Sosa a UNO Santa Fe.

image.png El director técnico Ruscitti junto a Lucrecia Espíndola, una de las integrantes del plantel gimnasista.

El coordinador general del fútbol de la entidad de Ciudadela comentó que "la pandemia dejó un club devastado, después de semejante situación que se vivió en todos lados, no hubo actividad, y había que empezar todo de nuevo. Una de las cosas que nosotros queríamos retomar era el fútbol femenino, porque las mujeres estaban pidiendo espacio, que obviamente el género lo necesita. Justo nos presentó un proyecto Ruscitti, nos pusimos de acuerdo y empezó a trabajar. Teníamos dos chicas que trabajaban en la escuelita del femenino, se sumaron para trabajar con él. La idea es que el fútbol femenino de primera hasta la escuelita tenga su espacio en Ciudadela".

Sosa remarcó que "cada club post pandemia tendrá su problemática, pero sostengo que la cuestión pasa por gestión. Si lo hacen van a poder salir adelante. El gobierno debe tener otras prioridades, entonces no podes esperar sentado que venga la ayuda. Nosotros estamos gestionando subsidios, sino también hacer unas reparaciones en la tribuna, ya vinieron a verla algunos funcionarios, y eso es positivo. Después con un grupo de socio queremos pintarla. Estuvimos viendo de también contar con nuestra propia indumentaria, porque ello va a generar trabajo y la posibilidad de que al club le ingresen más recursos".

image.png Ruscitti es árbitro de la Liga Santafesina de Fútbol, y ahora el director técnico del fútbol femenino Pistolero.

En cuanto al estado de situación económica del Pistolero, Ernesto Sosa fue elocuente al expresar que "está muy mal la situación económica de Gimnasia, la gente por la falta de actividad dejó de pagar la cuota. Al regresar está costando mucho que los chicos y la familia entienda que mantener una institución como esta demanda muchos costos. Se necesita que el socio pague la cuota, sino no se puede subsistir. Vamos a trabajar con la gente que pueda pagar, y la que no pueda abonarla haremos algún beneficio porque tampoco la idea es cerrarle la puerta. Más en estas circunstancias en donde los chicos deben hacer sus actividades. No estarían faltando que vuelvan los chicos menores de 12 años, que es algo que le estamos solicitando a las autoridades".

"Necesitamos que se nos habiliten las divisiones infantiles, que son 10, 11 y 12 años, cosa que podamos sumar a tener algunos ingresos más, porque si no es imposible, porque los gastos siguen adelante, no obstante, vamos a seguir trabajando. Tenemos la posibilidad de un predio en Recreo, para que entrenen las inferiores, y tenemos el predio acá en lo que eran las vías del ferrocarril. Seguimos trabajando, este grupo de socios tiene la posibilidad de abrirle las puertas a que todos puedan venir a entrenar" destacó el histórico dirigente de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, Ernesto Sosa.