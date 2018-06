Gimnasia fue impiadoso con CRAR

A pesar de haberse disputado el test match de Los Pumas con Gales en Santa Fe, el pasado fin de semana se disputaron dos encuentros correspondientes a la Primera División del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.





En el Pasaje Gould, cancha de Atlético del Rosario, Gimnasia y Esgrima de Rosario fue impiadoso con CRAR de Rafaela al vencerlo por 87 a 7, en un cotejo controlado por Javier Peña. El encuentro se adelantó y corresponde a la séptima fecha. Para la fecha en la cual estaba programado, es decir el 30 de junio, el elenco rosarino deberá jugar la final del Nacional de Clubes B, frente a Urú Curé de Río Cuarto.





En el primer tiempo, para los anfitriones hubo un try penal, un try de Santiago Gramajo, más un try y una conversión de Ramiro Picotto. En el complemento, hubo un ensayo de Andrés Speziali, uno de Manuel Covella, uno de Ignacio Villegas, uno de Lucio Cucchiara, uno de Tomás Zugarra, uno de Franco Palillo, dos de Francisco García, más tres conversiones de Lisandro Picotto, y otros goales de Ramiro Picotto.





El único try para la escuadra rafaelina fue conseguida por Lautaro Trossero, mientras que la conversión la logró el apertura Pablo VIllar de intercepción, en el comienzo del segundo tiempo.





El conjunto rafaelino que tiene como head coach a Enrique López Durando formó así: Gastón Zbrun, Martín Zegaib, Matías Zbrun; Juan Barreiro, Guillermo Bulacios; Juan Imvinkelried, Facundo Aimo, Nicolás Gutiérrez; Mariano Pizzi, Pablo Villar; Julián Kalbermatten, José Williner, Lautaro Trossero, Nahuel Robledo; Esteban Rebaudengo. Luego ingresaron: Bernardo Mateo, Esteban Arias, Darío Mansilla, Tomás Ibarra, Guillermo Zbrun, Agustín Borio, Ignacio Rota y Lucas Corach.





En otro de los cruces adelantados de la séptima fecha, en el barrio Las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario se impuso a Tilcara de Paraná por 36 a 29, en un encuentro que fue arbitrado por el rosarino Leandro Magnabosco.





El séptimo capítulo del sector principal del interuniones se completará el 30 de junio con los siguientes cruces: Old Resian con Universitario de Santa Fe, CRAI con Provincial de Rosario, Santa Fe Rugby con Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná con Duendes de Rosario.





Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Rosario 29, Jockey Club R 24, Duendes RC 21, Santa Fe Rugby 17, CRAI 15, Estudiantes 13, Universitario de Rosario y Tilcara 12, Old Resian 7, Provincial y Universitario de Santa Fe 6, CRAR de Rafaela 1.





La próxima fecha será la sexta jornada, y se disputará el sábado 23, con los siguientes cruces: Gimnasia y Esgrima con Estudiantes, Duendes con Santa Fe Rugby, Jockey Club con CRAI, Provincial con Old Resian, Universitario de Santa Fe con Universitario de Rosario y CRAR con Tilcara.