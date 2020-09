Gimnasia (LP) sumó al colombiano Johan Carbonero

"Estoy muy contento de llegar al club de Gimnasia y Esgrima La Plata, es una felicidad inmensa, una excelente oportunidad que me regala Dios. Voy a dar todo de mí, no me voy a ahorrar nada y espero que consigamos todos los objetivos", dijo el futbolista a través de las redes sociales del club.

Carbonero jugó para su país el Mundial sub 20 de Polonia en 2019, y también ese año fue convocado por el entrenador Carlos Queiroz para la selección mayor.

Esta temporada participó en el Preolímpico Sudamericano Sub-23, desarrollado entre enero y febrero pasado en su país.

En Once Caldas jugó 62 partidos y anotó seis tantos, tras su debut en primera división en 2018.

Carbonero es el segundo refuerzo para Gimnasia, tras la llegada el 16 de este mes del lateral derecho Marcelo Weigandt, proveniente de Boca Juniors, hasta diciembre de 2021 y con una opción de compra, con una posibilidad de salida en junio del mismo año.

Gimnasia jugará su primer amistoso de pretemporada mañana a las 10 ante San Lorenzo, en el estadio Pedro Bidegain y con televisación de la señal codificada TNT Sports.