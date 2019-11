Gimnasia se adjudicó el 52° Miguel Ángel Senatore

En las instalaciones que posee en el Parque de la Independencia, se disputó la jornada definitoria del 52° Seven Miguel Ángel Senatore organizado por Gimnasia y Esgrima de Rosario.

En cuanto a la competencia de selecciones, el mismo contó con la participación de los combinados de Rosario, Santa Fe, Uruguay, Tierra del Fuego y Mar del Plata, los cuales se preparan para el Seven de la República.

El representativo de la Unión Santafesina de Rugby continuó adquiriendo rodaje, aunque en materia de resultados no logra levantar cabeza. En el primer día de competencia jugó un sólo partido, y resultó derrota ante Uruguay por 21 a 5.

En el segundo día de competencia, perdió con Mar del Plata por 42 a 12, luego ante la Unión de Rugby de Rosario por 24 a 19, y posteriormente empató 17 a 17 con Tierra del Fuego. Además, Uruguay le ganó a Tierra del Fuego 26 a 5, Rosario a Uruguay 19 a 17,y Mar del Plata a Rosario 28 a 0.

El seleccionado santafesino conducido por Pablo Martegani estuvo integrado por: Marcos Dellasabia, Ramiro Giménez Melo, Emiliano Silvi, Agustín Foradini, Nicolás Monasterolo, Lucas Caputto, Manuel Mandrile, Ricardo Brown, Santiago quirelli, Leandro Rivero, Lucas Fertonani, Tomás Kerz, Manuel Barraguirre y Santiago Kersten.

El conjunto de juego reducido de la USR ahora volverá a los entrenamientos el lunes por la noche en Querandí RC, mientras que el próximo miércoles 27, en la sección el Yarará del Paraná Rowing Club jugará un amistoso de entrenamiento ante la Unión Entreriana de Rugby en la vecina capital provincial.

En cuanto al campeonato de clubes, el elenco anfitrión, Gimnasia y Esgrima, se quedó con el Miguel Senatore al vencer en la final a Atlético del Rosario por un ajustado 7 a 5. En semifinales, el conjunto de Plaza Jewell le ganó a Old Christian de Uruguay por 21 a 5, y los rosarinos superaron a Tala de Córdoba por 33 a 0.

Anteriormente, Old Christian venció a Locos del Seven 17 a 7, Tala Rc a Estudiantes de Paraná 17 a 10, Old Christians de Uruguay a Universitario 19 a 10, Atlético del Rosario a CRAR de Rafaela 38 a 12, Tala de Córdoba a Rosario Desarrollo 19 a 10, Gimnasia y Esgrima a Locos del Seven 28 a 26, Estudiantes a Peumayén 19 a 15 y Old Boys a Universitario de Santa Fe 31 a 7.

En la jornada inicial, Atlético del Rosario se impuso a Old Boys de Uruguay 24 a 17, Tala de Córdoba a Peumayén de Mendoza 20 a 14, Gimnasia y Esgrima a Old Christians 19 a 12, mientras que en el choque de santafesinos, Universitario empató 7 a 7 con CRAR de Rafaela.

Posteriormente, Estudiantes de Paraná derrotó a Rosario Desarrollo 19 a 5, Universitario de Rosario a Locos x el Seven 7 a 0, CRAR igualó 12 a 12 con Old Boys de Uruguay, Peumayén le ganó a Rosario Desarrollo 21 a 19, y Gimnasia y Esgrima a Universitario de Rosario 24 a 7.