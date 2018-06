Gimnasia se impuso a El Cadi y mira a todos desde la cima en Primera

Este sábado se llevó a cabo la 12ª fecha del Apertura Juan Carlos Leoni de Primera División de Liga Santafesina, donde Gimnasia y Esgrima quedó como único puntero al golear al Cadi de Rincón por 3-0.





Por otra parte, Colón de San Justo no le da respiro y en este caso doblegó como visitante a Newell's por 2-0 para quedar a solo una unidad. El que no pudo acercase fue UNL, que no pudo quebrar el cero ante Ateneo. A continuación, todos los marcadores:





TORNEO APERTURA JUAN CARLOS LEONI

FECHA 12

Miércoles 30 de mayo

Pucará 1 (Leonel Ojeda) – Cosmos FC 2 (Emanuel Fassi y Fabricio Núñez de penal)

Viernes 1 de junio

La Perla 1 (Francisco Vera) – Colón 1 (Lautaro Saravia)

Ciclon Racing 2 (Ruiz Diaz Carlos y Jorge Agostinelli) – Unión 0

Sábado 2 de junio

Gimnasia y Esgrima 3 (Esteban Pereyra, Emanuel Vatte, Mauricio Osurak) – El Cadi 0

C. C. y D. El Pozo 1 (Mauro Amarilla) – Banco Provincial 1 (Rodrigo Hollo)

San Cristóbal 0 – Argentino (San Carlos) 3 (2 de Claudio Cenci, Pablo Bernia)

El Quillá 2 (Mariano Boz, Joaquín Felizia) – La Salle 2 (Nicolás Iparraguirre, Víctor Gómez Varas)

Universidad 0 – Ateneo Inmaculada 0

Newell´s 0 – Colón (San Justo) 2 (Rodrigo Cifre, Ayrton Gómez)

Postergado

Sanjustino – Sp. Guadalupe (Gabriel Damiani)