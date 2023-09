Gimnasia venció a Vélez y superó a Colón en la tabla general

En el primer tiempo arrancó mejor el Lobo, empujado por su gente, los nuevos aires de Leonardo Madelón como entrenador y algunas dudas del rival por las bandas. Sin embargo, se diluía en tres cuartos de cancha y con el correr de los minutos los de Sebastián Méndez, por más que no ejercían un dominio constante, comenzaron a vislumbrarse más peligrosos de la mano de buenas pinceladas de Claudio Aquino.

El mencionado volante puso en aprietos de entrada a Tomás Durso y, a los 40' envió desde la derecha el centro que Braian Romero cabeceó al ángulo por el segundo palo para abrir el marcador. Y poco después, el mismo ex River cabeceó muy cerca amenazando con el segundo.

¡EL LOBO SE LO DIO VUELTA AL FORTÍN EN UNA FINAL POR LA PERMANENCIA! | Gimnasia 2-1 Vélez | RESUMEN

No obstante, en el complemento el Tripero salió con todo y el ingreso de Matías Abaldo lo renovó para bien. A los 6', el uruguayo metió el primer cabezazo en el área y el segundo, por izquierda, lo puso en la red Cristian Tarragona, justamente un ex Fortín. La intensidad local no cedió y a los 14' fue el mismo Abaldo el que quedó en posición de gol, hizo pasar de largo a Elías y el Chila Gómez y definió suave para que el balón ingresara lentamente al arco.

Muy tarde reaccionó Sebastián Méndez con los cambios, pero tampoco le cambió la cara al equipo. Gimnasia lo supo aguantar jugando con el aturdimiento rival y cosechó tres puntos de oro que le sirven para alcanzar a su víctima y poner más picante la pelea por la permanencia.