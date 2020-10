Gimnasia y Esgrima contará con fútbol femenino

"Ampliar las actividades es bueno, por eso hemos escuchado a las chicas que quieren hacer fútbol femenino, y para eso se están organizando. Se requiere gente que tenga ganas de trabajar para el club, porque si no se nos viene abajo. Hay muchos identificados con Gimnasia, y el que se quiera arrimar se puede sumar", expresó Ramón Ruglio, presidente de Gimnasia de Ciudadela.

El fútbol femenino en Gimnasia y Esgrima es una realidad. El proyecto tiene como cabeza visible a Roberto Ruscitti, Andrea Aranda Schumacher y Belén González quienes se mostraron muy contentas de esta realidad Pistolera. "Estamos arrancando una nueva etapa, armando el equipo de las Pistoleras, lo más rápido posible para arrancar en cuanto se pueda los entrenamientos, acorde y necesario para el año que viene ingresar en la competencia de la Liga Santafesina de Fútbol", destacó Ruscitti.

También manifestó que "el club nos ha brindado el apoyo, hemos tomado contacto con los elementos que vamos a trabajar, y estamos haciendo la convocatoria para poder arrancar apenas se pueda. Por ahora serán chicas mayores de 14 años que es lo permitido por la Municipalidad, y todo con sus respectivos protocolos.

La profesora Belén González destacó que "estamos bien encaminadas, se está llevando bien, tenemos muy buenas expectativas, nosotras trabajamos ya en Gimnasia con las chicas más pequeñas. Hemos sumado en este tiempo muchas jugadoras que se mostraron muy interesadas. Arrancar con esto es un sueño hecho realidad".

image.png Gimnasia y Esgrima de Ciudadela sigue creciendo, ahora sumando el fútbol femenino a su paleta de actividades deportivas.

Los interesados que quieran concurrir a entrenar fútbol femenino en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, por ahora para chicas mayores de 14 años, deben contactarse al 3424358404, 3434608432 y 3425912722. Los días de entrenamientos son miércoles y viernes a partir de las 17 horas.

Más expresiones desde Ciudadela

"En Gimnasia se sigue trabajando a pesar de la situación que estamos viviendo. Está todo muy complicado, estamos pidiendo una colaboración a los socios, porque no se puede trabajar en soledad" expresó Ramón Ruglio presidente de la entidad de Ciudadela.

El dirigente del tercer grande de la ciudad remarcó que "esta institución requiere mucho trabajo, hay muchas actividades, acá hubo esgrima, softbol, carrera de midgets y de motos, pero se fueron perdiendo. Nos hemos quedado un poco pero pienso con optimismo que vamos a salir adelante".

Comentó que "recibimos un golpe duro con el fallecimiento de quien fue nuestro presidente, histórico dirigente de Gimnasia, como fue Sadonio. Lo lamentamos mucho, porque siempre trabajó por el club, y recuerdo hasta hoy que me dijo, quedate tranquilo Ramón, que me opero y la semana que viene estoy de vuelta". Agregó que "Hemos conseguido un lugar que es donde vamos a hacer un predio para Gimnasia, para no castigar tanto la cancha. Los terrenos que están acá en la vía nos van a ser cedidos para armar el predio. Vamos a tratar de eso, y no deja de ser importante".