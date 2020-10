Gimnasia y Esgrima lleva adelante un duro trabajo

"La verdad que por suerte podemos seguir entrenando, limitados, con todo el protocolo que tenemos aprobado, con menos gente, pero fue muy importante haber regresado a los entrenamientos, en un año muy particular por todo esto da la pandemia de covid-19 en el cual lógicamente prima la cuestión salud" comenzó señalando Mauricio Lozano a UNO Santa Fe.

El entrenador de la primera división de caballeros de Gimnasia y Esgrima remarcó que "a la vuelta a las prácticas los jugadores lo tomaron muy bien, estaban muy contentos porque nosotros lo que hacíamos eran entrenamiento por zoom, nos juntábamos, pero era feo porque dista de lo que todos estamos acostumbrados. Nadie está acostumbrado a hacer cosas así, y los jugadores tampoco".

image.png Los profesores Mariano Tejedor y Mauricio Lozano son los entrenadores de primera división damas y caballeros, respectivamente.

El experimentado coach señaló que "igualmente fue una situación especial, pero era la forma que teníamos de seguir manteniendo contacto. La vuelta significó tocar la cancha, y de vez en cuando poder tocar la pelota no está nada mal, y es lo que todo jugador quiere, tanto en un entrenamiento y lógicamente que cuando se pueda sea en un partido. El tener contacto con la cancha y la pelota los entusiasma mucho porque es una cuestión natural del jugador de vóley".

Lozano, ex entrenador de Villa Dora, comentó que "el protocolo nos implica llevar adelante trabajos individuales, alguna labor en pareja, pero te diría que muy poco. También se puede mantener poco contacto en situaciones de juego, así que lo que hacemos es mucho hincapié en la parte física, y con una buena separación de dos metros".

También señaló que "a cada rato los jugadores se están aseando, para cuidarse, porque lógicamente hay que preservar la salud de todos los que venimos a entrenar. Esta es una institución muy importante, en el cual hay que tener responsabilidad, acá se toman todos los recaudos sanitarios para no tener complicaciones que puedan perjudicar a toda la población deportiva de Gimnasia".

Más consideraciones mens sana

A su turno, el profesor Mariano Tejedor, responsable de la primera división de damas de Gimnasia, comentó que "los entrenamientos han ido siendo progresivamente normales dentro de esta normalidad que estamos viviendo por todo el tema de la pandemia. Es lento el retorno a cualquier actividad, nosotros acá en el club tampoco quedamos exentos de la situación. El regreso es lento, por momentos muy lenta, incluso muchos chicos no pudieron volver porque tenemos varios jugadores de afuera. Así que estamos entrenando con la mitad de gente, lo cual dista de ser lo que trabajamos habitualmente".

image.png El head coach de los caballeros de Gimnasia, Mauricio Lozano, dando indicaciones previo al entrenamiento.

"Este tema del parate y la cuarentena ya afectó a los jugadores y a las jugadoras. En nuestro deporte, específicamente va a repercutir en el juego, en lo físico es lo que más se puede manejar hoy por hoy, porque al ser un deporte colectivo y tener pocas posibilidades de hacer trabajos grupales, eso va en detrimento del juego que como entrenadores intentamos que las chicas en nuestro caso, puedan plasmar en el campo de juego" explicó otro exentrenador de Villa Dora de nuestra capital.

A cerca de cómo sigue todo, el coach del equipo femenino de la entidad mensana expresó que "no creo que se pueda jugar ningún tipo de competencia en lo que queda del año. Particularmente considero que no, y menos en el momento actual que estamos pasando en la ciudad de Santa Fe y alrededores que es porque todos los días sigue siendo el pico máximo de contagios, y hay que preservar la salud de todos y en todos los estamentos. Así que si esto no baja, no va a darse la vuelta de ninguna competencia".

image.png Muchas jugadores y jugadores regresaron a sus lugares de residencia y eso repercute en la cantidad de jugadores.

"En nuestro caso durante la cuarentena las chicas trabajaron del mismo modo que lo hicieron los caballeros, siguiendo a raja tabla todos los protocolos. Al principio se trabajó vía zoom, luego lentamente se pudo a comenzar algo técnico, pero más que nada fue físico en cancha, pero con poca pelota. La temporada pasada había sido muy buena para Gimnasia, y la pretemporada fue excelente porque estaba lleno el club de chicos hasta que se cortó todo. En el caso de nosotros, que tenemos muchos chicos de afuera, regresaron a sus lugares de residencia muchos jugadores, de los cuales se nos volvió la mitad porque es complicado sostener estar afuera de la casa con toda esta problemática que estamos pasando" sostuvo el profesor Tejedor.