En el cotejo que cerró la segunda fecha del Top 8 del Torneo Regional del Litoral, CRAI cayó superado por un duro Old Resian por 24 a 13. El encuentro se llevó a cabo en la cancha dos ubicada a la vera de la autopista, y con el arbitraje del rosarino Leonidas Diez.

En el primer tiempo las acciones fueron muy parejas, pero se fue al descanso ganando el dueño de casa por 13 a 10. La clave estuvo en haber aprovechado las oportunidades que dispuso.

La posesión estuvo levemente favorable a los Gitanos, pero en el caso del dominio territorial, arrancaron mejor los rosarinos pero luego CRAI logro emparejarlo. Hubo algunos problemas en el control, sobre todo cuando Bay habria la pelota a los backs. Por las características del rival, hubiese sido más ventajoso cerrar más el juego.



El tercera línea Nacho Giombi consigue la pelota en el line out.

En el complemento, la visita fue claramente superior, CRAI estuvo por momentos desorientado, no logró concretar una acción clara de peligro en campo rosarino. En el scrum la cosa estuvo muy pareja, pero los de Fisherton estuvieron muy sólidos en el line out.



Los Gitanos no tuvieron una buena producción, por momentos se pasó de rosca, y la visita aprovechó las situaciones y los espacios que los santafesinos le brindaron para lograr dos tries que le dieron merecidamente la victoria.

El Top 8 arrancó el sábado con los triunfos de Santa Fe RC sobre Rowing 27 a 25, Jockey Club ante Estudiantes 54 a 10, y Gimnasia y Esgrima ante Duendes por 32 a 22.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey, Gimnasia y Old Resian 9; Duendes 6, Santa Fe Rugby 4, CRAI 2, Estudiantes y Paraná Rowing Club 1. En la próxima fecha jugarán CRAI con el Paraná Rowing Club, Old Resian con Gimnasia y Esgrima, Duendes con Jockey de Rosario y Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby.



En Primera División, en los cotejos disputados este domingo, Universitario de Santa Fe le ganó a Logaritmo por 39 a 10, mientras que Tilcara de Paraná hizo lo propio con Los Pampas de Rufino por 48 a 15. Vale recordar que Caranchos superó a Provincial 26 a 24, CRAR a Alma Juniors 20 a 17 y Uni de Rosario a La Salle Jobson 29 a 22.



Las posiciones quedaron así: Uni (R) 10, Tilcara 9, Caranchos 8, Universitario (SFe) 6, La Salle y CRAR 5, Logaritmo y Alma Juniors 1, Los Pampas de Rufino 0. La próxima fecha jugarán: Uni (SF) con Tilcara, Logaritmo con Provincial, Caranchos con CRAR, Alma Juniors con Uni (R) y La Salle con Los Pampas.



Old Resian ganó merecidamente en la capital provincial.

En Segunda División, este domingo Querandí RC cayó ante CUCU 24 a 15, mientras que Cha Roga le había ganado a Capibá 35 a 16, y Jockey VT a San Nicolás por 45 a 14.

Las posiciones quedaron de este modo: Jockey VT 35, CUCU 29, Cha Roga 26, Capibá 11, San Nicolás 5 y Querandí 1. La próxima fecha jugarán: CUCU-Cha Roga, Jockey VT-Capibá y Querandí RC- San Nicolás.

Síntesis:

CRAI 13-Old Resian 24

CRAI: José Canuto (capitán), Santiago Amsler y Franco Pizzio; Juan Martín Mufarrege y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, Ignacio Giombi y Gonzalo Colli; Estanislao Bay y Ramiro Del Sastre; Alejandro Molinas (h), Tomás Grenón, Lautaro Montini, Franco Radín y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Luego ingresaron: Facundo Garibay, José Ignacio Gálvez, Santiago Carreras, Matías Peón, Joaquín Berón, Santiago Lanteri y Tobías Ledesma.

Old Resian: Juan Pitinari, Emiliano Coria, Brian Sánchez; Alejandro Vaisman, Santiago Torroba; Gianfranco Speciale, Manuel Rodríguez, Ramiro Cárcamo; Sebastián Ripani, Nazareno Valentini; Ignacio Posner, Francisco Cúneo (c), Jorge Jaef, Lucas Humanes y Víctor Jaef. Entrenador:Juan Manuel Queirolo.

Luego ingresaron: Ignacio Irastorza, Valentín Fernández, Julián Orrego, Pedro Omedes y Luciano Cuminetti.

Primer tiempo: 5' penal Beltramino, 8' penal Victor Jaef, 26' penal Beltramino, 30' try Tomás Grenón convertido por Beltramino, 34' try Emiliano Coria convertido por Nazareno Valentini.

Parcial: CRAI 13-Old Resian 10

Segundo tiempo: 7' try Ramiro Cárcamo convertido Nazareno Valentini, 20' amarilla Alejandro Molinas, 21' try Francisco Cúneo convertido por Nazareno Valentini.