Godoy Cruz se quiere poner a tiro de Boca en Mendoza

Godoy Cruz estrenará hoy su condición de único escolta del líder Boca con la premisa de prolongar su racha ganadora, cuando reciba al apremiado Temperley, que se juega su permanencia en la máxima categoría, en un partido válido por la fecha 23 de la Superliga. El encuentro se jugará desde las 13.15, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.



El historial de enfrentamientos, entre ambo equipos en primera división indica una marcada paridad, ya que se enfrentaron en sólo dos oportunidades con una victoria para cada uno. En la temporada 2015, ganó Godoy Cruz de local 3-1, mientras que en la 2016/17, el triunfo fue para Temperley 1-0 en su cancha.



Godoy Cruz, segundo en la tabla con 43 puntos, se ubica a siete unidades del puntero Boca, cuando restan jugarse 15, llega a esta instancia con el envión anímico que le significó la goleada 5-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Una victoria ante el "Gasolero", le permitirá además incrementar sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2019 (la cuarta en su historia y la sexta a nivel internacional).



Además, le agrega el aspecto futbolístico que viene demostrando el "bodeguero", que lo llevó a sumar cinco victorias consecutivas y tiene al delantero uruguayo Santiago "Morro" García a uno de los goleadores del torneo, con 11 tantos. Para jerarquizar además el presente futbolístico del equipo mendocino, la llegada del técnico Diego Dabove lo llevó a convertirse en el mejor equipo de este año, ya que sumó 26 puntos, producto de 8 victorias, 2 empates y una derrota.



Aunque aún el técnico del "Tomba" no confirmó a los titulares que estarán ante el "Gasolero", se vislumbra una sola variante respecto a la formación que goleó al "Ciclón". En la defensa, regresaría a la titularidad el zaguero central paraguayo Diego Viera, tras cumplir una suspensión, en reemplazo de Javier Báez.



Por el lado de Temperley, el equipo que dirige Gastón Esmerado, que está en la antepenúltima ubicación en la tabla con 17 unidades, superando sólo a Arsenal (14) y Olimpo de Bahía Blanca (13), viene de una agónica igualdad de local 2-2 ante Lanús en un polémico partido.



Para el equipo de la localidad de Turdela, que hace 10 fechas que no puede sumar de a tres, no le queda otra alternativa que la victoria ante los mendocinos, pero además no depende de sí mismo la ilusión de mantener la categoría, ya que además de ganar, deberá esperar que Vélez no supere a Colón y que el lunes, Patronato iguale con Arsenal, ya descendido. Gastón Esmerado, técnico del "Gasolero" aún no confirmó a los titulares que estarán en el Malvinas Argentinas, pero tendrá tres bajas.



No estarán Ignacio Boggino y Marcos Pinto por acumulación de amarillas y Santiago Giordana (lesión). Su reemplazantes saldrán entre Gastón Aguirre, Matías Nani, Matías Orihuela, Juan Sánchez y Lucas Delgado.







Probables formaciones



Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabricio Angileri; Ángel González, Agustín Verdugo, Jalil Elías y Guillermo Fernández; Fernando Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.



Temperley: Josué Ayala; Agustín Sosa, Gastón Aguirre o Matías Nani, William Riveros y Matías Orihuela; Adrián Arregui, Mathias Villasanti, Ezequiel Ozuna; Fernando Brandán; Ezequiel Montagna y Juan Sánchez o Lucas Delgado. DT: Gastón Esmerado.



Árbitro: Diego Abal.



Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.



Hora de inicio: 13.15. TV: TNT Sports.