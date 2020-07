Gomilla: "Sin público sería inviable jugar en la Liga"

Ciclón Racing, presidido por Ariel Gomilla, es una de las instituciones más importantes de la Liga Santafesina de Fútbol. Con 72 años de historia, ubicado en el barrio de Guadalupe, junto a la Laguna Setúbal, como le sucedió a la mayoría de las instituciones, debió parar toda la actividad producto de la pandemia de coronavirus.

Los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol y en particular sus dirigentes hacen un trabajo encomiable, y en época de vacas flacas apelan al ingenio para mantener viva las instituciones, ya que hay pocos ingresos, a partir de que los mismos están cerrados como consecuencia de la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias, y la prohibición de AFA de volver a la competencia y realizar entrenamientos, incluso en aquellos lugares en donde se han habilitado las prácticas deportivas.

"El club está bien y está en orden en este tiempo de cuarentena. Las actividades lógicamente están suspendidas. Se aprovechó este tiempo para hacer tareas de mantenimiento de nuestras instalaciones, e hicimos mejoras que no se hubiesen podido hacer sin este parate deportivo" le dijo Ariel Gomilla, presidente de Ciclón Racing, prestigiosa entidad de la Liga Santafesina de Fútbol, a UNO Santa Fe.

image.png Ciclón Racing es el organizador del Tiburón Lagunero junto a El Quillá.

Gomilla, presidente de Ciclón Racing, equipo que milita en la Liga Santafesina, manifestó que "alcanzamos a terminar el Tiburón Lagunero cuando se decretó la cuarentena por la pandemia, todavía tengo banderines que tuvimos que entregar en aquel momento. Pero bueno, se extraña mucho el fútbol, nosotros estamos acostumbrados al fútbol y a la Liga Santafesina. A veces nos quejamos, renegamos, pero cuando te falta, se extraña".

Gomilla, sobre cómo vive los días sin ver a Ciclón Racing en la Liga Santafesina, agregó que "el sábado a la tarde se extraña, cuando ganas, llegas a tu casa y estás contento, y cuando perdés te querés acostar a dormir hasta el otro día. Son cosas cotidianas de la vida que se extrañan. En lo deportivo estábamos muy bien. Habíamos armado un lindo grupo, con un cuerpo técnico muy bueno, con Calvet, Di Paolo, que tiene experiencia y trabaja muy bien. Es gente que le inculca a los jugadores lo que hay que hacer en la cancha".

Un cuadro de situación especial

"En nuestro caso los socios son los chicos del club. En la actualidad nos estamos logrando mantener. Al estar el club cerrado se te bajan un montón de costos, porque lo que es luz y gas, prácticamente no se utilizan. No estamos pagando los sueldos de los profes porque no están trabajando. Tampoco cobramos cuotas societarias porque los chicos no están haciendo actividad. Quiero destacar que hay un grupo de unos veinte padres de los chicos que siguen pagando la cuota y nos dan una gran mano" expresó Gomilla, dirigente de Coclón Racing, entidad ubicada en el barrio residencial de Guadalupe y una de las más tradicionales de la Liga Santafesina.

Gomilla también contó cómo atraviesa esta situación Ciclón Racing y dijo que "esas ayudas de pago de cuotas, más los eventos que hacemos, como polladas, empanadas, locro y fideos, que es algo que hacen todos los clubes, con eso nosotros aspiramos a cubrir el sueldo del empleado que tenemos. Porque mantener un club es complicado, no solamente en los referidos al personal, sino también en cuanto a la infraestructura. Lo vamos llevando, mantenemos reuniones con los profesores, la semana pasada mantuvimos reuniones con la Liga".

image.png Gomilla aseguró que jugar sin público sería inviable.

En relación a la posible vuelta de la actividad futbolística en la Liga Santafesina, el dirigente de la entidad lagunera, comentó que "la semana pasada hubo una reunión con los presidentes de los clubes de la A, siempre llegamos al mismo punto, no tenemos un horizonte. No sabemos cuando volveremos a jugar y a entrenar, dependemos de AFA, ellos son los que bajan línea, y Buenos Aires está muy complicada. No habrá una competencia en lo inmediato, así que no se cuando se puede reanudar todo".

En cuanto a lo deportivo si es que se llega a volver a la actividad, Gomilla consideró que "los profesores han hecho un gran trabajo, Di Paolo, de acuerdo a lo que él nos comentó la semana pasada, ha hecho un buen trabajo, una buena base, él está trabajando con los chicos vía zoom, por lo que él nos refirió que cree que en un mes estamos en condiciones. Pero habrá que ver lo que pasa, que se puede jugar, en que tiempo, y bajo que formatos".

image.png El dirigente destacó que la vuelta de la actividad depende de AFA.

"Lo que se escucha en general es que los clubes han llevado esta situación como nosotros, no hay ninguna institución que esté en un estado deplorable. Más o menos han mantenido sus instalaciones, pero la gran incógnita, y es algo que hablamos con los otros clubes, es que si se va a jugar con público o sin público. Porque si te habilitan a jugar sin público es inviable, porque no tenés el ingreso de la entrada ni del buffet, pero si erogaciones en varios rubros" finalizó señalando el presidente de Ciclón Racing.