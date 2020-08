El vóley santafesino ya hace un tiempo logró volver a los entrenamientos cumpliendo a rajatabla los protocolos dispuestos por las autoridades gubernamentales. En el mismo ingreso al Club Villa Dora se han tomado todos los recaudos para hacer cumplir las cuestiones que impuso el Proba. La escuadra santafesina está, por el momento, trabajando martes y jueves por espacio de casi una hora, y lo hace con mucha responsabilidad, y esperando que se pueda llegar a jugar alguna competencia.

"La cuarentena es todo muy nuevo para todos, nos agarró a todos sin información, sin ninguna preparación, y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. El vóley en Santa Fe estamos en una fase 1, dentro de todo es un privilegio porque podemos entrenar. La fase 1 implica que cada jugador tiene que estar con su elemento, en un espacio, y no puede compartir la pelota con otro", le dijo la entrenadora Lorena Góngora a UNO Santa Fe.

La responsable técnica del Club Villa Dora sostuvo que "la vuelta a los entrenamientos para las chicas fue fantástico, se necesitaba volver a tener ese contacto entre ellas. Por más que no tengas el partido de vóley, el venir, el compartir, y el salir cambió. El gran desafío como entrenadora es generar prácticas que logren mantener la motivación".

image.png En el gimnasio las Doras trabajan respetando el protocolo dispuesto por las autoridades.

"Con la vuelta a las prácticas a las chicas las noté muy contenta, al comienzo había que educarlas, porque veníamos y se daban un beso, o queremos compartir la pelota, entonces entendieron que en la medida que ellas se cuidan, lo hacen con el compañero. Ya que detrás de ellos hay personas de riesgo. Entonces trabajamos mucho en cumplir el protocolo, que es lo que hoy nos permite hacer una variante de entrenamiento, principalmente lo que va a ser la parte física. Ese trabajo físico lo intercalamos con la parte técnica del vóley", explicó la responsable técnica sanjuanina pero santafesina por adopción.

En relación a qué tipo de competencia cree que se puede llegar a jugar, Góngora consideró que "lo que se está hablando, si se logra, va a ser la local. Dentro de nosotros y nada más. Acordáte que Santa Fe es una provincia muy extensa, tiene muchas asociaciones, se juega mucho bajo el sistema de torneos abiertos, donde hay unos cincuenta equipos, y el formato era que en una cancha se juntaban ocho equipos. Ahora creo que no, solamente se podría jugar un solo partido, solamente las jugadoras, el cuerpo técnico y nadie más". Agregó que "la metodología se va a parecer más a algo amistoso. No sé qué más puede pasar, lo veo bastante complicado".

"Nosotras con Villa Dora estábamos jugando la Liga Nacional cuando se frenó todo, habíamos quedado punteras en nuestra fase, teníamos un equipo que aspiraba a jugar las finales, el club había invertido mucho, de repente se cortó todo eso, nos provocó una gran tristeza, y nos costó superar esa situación", contó la entrenadora que logró sacar campeón de la Liga Nacional en 2016 a la entidad de barrio Sargento Cabral. Lorena Góngora fue muy clara al comentar que "Hoy se está hablando de jugar una Liga, pero en la actualidad, Villa Dora, no te puedo decir que lo podamos afrontar, porque dependemos mucho de que la institución pueda hacer los bailes, y hoy el baile no existe".

image.png La armadora Emilia Balagué, una de las jugadoras con proyección nacional.

En relación a que les exige el protocolo, la directora técnica de las Doras, manifestó que "no podemos jugar el partido oficial, no podés hacer nada de eso. Ni seis contra seis, ni dos contra dos, es una práctica individual, no podemos compartir con otra jugadora. Ha presentado la Federación Santafesina de Vóleibol para poder pasar a la fase 2 pero hay que esperar el permiso. Justamente pasar a la siguiente fase implica poder trabajar con un compañero, pero ya podría entrenar entre dos. Todavía no entras a la fase juego, pero te habilita a hacer otras cosas, y a generar otra motivación".

"En Villa Dora siempre se siguió trabajando, en el mantenimiento de la institución, no hay baile, pero los grupos vienen a ensayar, están haciendo una especia de shows virtual, que nos ayuda a mantener la imagen de los que es el club, lo cual creo que es muy importante. Y en cuanto al vóley, los padres están colaborando mucho en la realización de beneficios, como venta de pollos, porque la verdad que la cuota social no alcanza para cubrir los sueldos, y se está haciendo un esfuerzo enorme para poder cumplir con todos nosotros", finalizó la calificada entrenadora de Villa Dora.

image.png Villa Dora espera saber qué tipo de competencia podrán jugar este año.

Más sensaciones desde Sargento Cabral.

"En la cuarentena se hizo lo que se pudo, seguimos entrenando en casa, y la vuelta al club fue media complicada. Al principio perdés un poco el panorama, hasta que te readaptas a la cancha y todas esas cuestiones, pero fue un retorno bueno, y ahora ya está todo normalizado", destacó la jugadora Emilia Balagué.

La integrante de la selección menor nacional contó que "el año pasado comenzó siendo una convocatoria a la preselección, y era un proceso de trabajo para el Sudamericano que se iba a realizar este año, y que por la pandemia no se pudo disputar. En lo que queda del año no creo que se pueda jugar a nada, todo se pasará para el que viene".

"Con el seleccionado se continúa trabajando de manera on line, por zoom, entrenamos cinco días a la semana, a la mañana, y conseguimos algunas pesas que nos prestaron, y nos siguen los que hacemos, y nos corrigen el tipo de trabajo que llevamos adelante" destacó la talentosa armadora del Club Villa Dora.