González: "El parate del torneo fue un balde agua fría"

La pandemia por el coronavirus provocó la suspensión de todas las actividades en Liga Santafesina de Fútbol. El Club Nacional de nuestra capital no quedó al márgen, y por eso la institución del barrio Centenario fue cerrada para cumplir con las pautas dispuestas por las autoridades sanitarias.

A punto de cumplir 61 años de vida, la histórica y pujante institución liguista, se aprestaba antes de la cuarentena a comenzar su participación en el sector principal, luego de haber conseguido el año pasado la vuelta al círculo mayor de las competencias de la Liga Santafesina de Fútbol.

"El tema del coronavirus nos tomó por sorpresa porque estábamos a punto de arrancar el torneo. No sabíamos que pasaba, no sabíamos porque no se jugaba, nos enojamos todos al principio, porque habíamos hecho una pretemporada muy buena. Se suspendió todo y fue un balde de agua fría" le dijo Juan Manuel González.

El entrenador de Nacional sostuvo que "nos reunimos con el cuerpo técnico, esto antes que dicten la cuarentena. Vamos a ver si los resultados de los entrenamientos virtuales fueron positivos o no en cuanto a lo deportivo. En relación a lo social me parece que se ven los resultados en cuanto a las decisiones que se han tomado en relación a la cuarentena. Volviendo a lo deportivo, al equipo de primera y reserva nos tomó por sorpresa. Primero con angustia, y cuando pasaron los días se fue todo acomodando la cosa".

"A los jugadores les recomendamos que básicamente, de acuerdo a lo social, que no salgan, que cuiden a sus padres y abuelos, que vayan ellos a hacer los mandados, que salgan con barbijos a la calle, y se laven bien las manos siempre. Esas fueron las recomendaciones del médico que forma parte del cuerpo técnico. Recomendamos entrenar todos los días una hora, al principio el profe mandaba la rutina sin control. Cuando pasaron los días se hizo por grupos, por videollamadas, y ahora son tres veces por semana por zoom y dos lo hacen solos en la casa" señaló González.

2942020 f2 juan gonzalez dt nacional liga santafesina.jpg Pura alegría fue la que desató el ascenso en la entidad del barrio Centenario. UNO Santa Fe

Una dura y eficiente preparación

El director técnico de Nacional explicó que "la pretemporada fue muy buena, arrancamos el primero de febrero, con un mes de trabajo. Se fue trabajando en el gimnasio; ya sea en la parte de fuerza, de carga, de velocidad, de coordinación y prevención. Después hicimos campo, dos horas de entrenamientos, con descansos. Nosotros con mi ayudante campo llevamos adelante trabajos tácticos, táctico-físico, cognitivos y pelota parada, entre otras cosas. A partir de ahí después fue más específico, veía que los jugadores que captaban los conceptos, y me dejaba muy conforme eso".

"En los amistosos nos fue bien con buenos resultados, al principio lo positivo fue en lo que nosotros buscábamos. Básicamente que era orden, que salgan bien los relevos, las basculaciones, entonces eso era lo que buscábamos. Pudimos jugar el Tiburón Lagunero, arrancamos bien, le ganamos a El Quillá, empatamos con Newell´s y Guadalupe, y terminamos bien. La idea era variar jugadores, veníamos de otra categoría, y se adapten a jugar en primera. Hay más orden cuando no se tiene la pelota, y entendieron los conceptos", destacó Juan González.

2942020 f3 juan gonzalez dt nacional liga santafesina.jpg González aseguró que el objetivo es mantener la categoría. UNO Santa Fe

Con los objetivos bien claros

Para cuando se ponga en marcha el torneo, los responsables de Nacional tienen claro cuales son las prioridades. "Los objetivos para cuando se reanude el torneo es mantener la categoría. No será una cuestión fácil pero vamos a trabajar duro para que eso suceda. Creo que vamos a tener un tiempo para realizar una mini pretemporada antes de comenzar el torneo y afinar un poco todo. El día que llegue el comienzo va a ser más fácil por todo el trabajo positivo que se hizo en la pretemporada. Igualmente vamos a pelear los partidos lo mejor posible, con nuestras armas, y tratar de ganar la mayor cantidad de cotejos".

Finalmente, ante la consulta de cual es el presente de la institución blanco y negra ubicada en avenida Juan José Paso y Urquiza, González contó que "Nacional está cerrado, ya que tanto los dirigentes, como jugadores y entrenadores estamos cumpliendo la cuarentena. Pero si está concurriendo el canchero para mantener todo y que no se deteriore el club. En líneas generales estamos como todos los clubes, esperando que regresen las actividades, el fútbol 5 que es un buen ingreso para el club, y las demás categorías porque sino hay ingresos los demás profesores no cobran, y en un club tan humilde, es muy complicado y se debe acomodar todo para volver a estar en funcionamiento pleno".