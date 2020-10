Gonzalo Higuaín: "Fue una falta de respeto y reaccioné"

"En mi debut me sentí con muy buenas sensaciones y espero poder alcanzar mi nivel cuanto antes para ayudar al equipo a lograr la mayor cantidad de objetivos planteados. El equipo está en construcción y es importante aprender de los errores, ahora tenemos una oportunidad para demostrar que mejoramos", agregó el Pipa.

En otro tramo de la charla volvió a ratificar su decisión de no jugar más en la Selección Argentina "No renuncié. No voy más a la Selección hace un año. No es que tenga ilusión o no. Siente que no le puedo dar más a la Selección. Con todo respeto, como periodista deberías saber que hace un año dije que no voy volver más a la Selección, porque siento que ya no le puedo aportar nada más".