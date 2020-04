Gorosito estalló ante la falsa versión de que tenía coronavirus

Néstor Raúl Gorosito explotó esta madrugada en redes sociales al enterarse de que una cuenta de Twitter, que se hizo pasar por la oficial de Tigre -cambiaron una L por una I-, dio la versión falsa de que el entrenador estaba infectado de coronavirus.

Pipo, actual DT del Matador, se descargó por la misma red social: "Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó".