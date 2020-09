Gracia Villar: "El Torneo Metropolitano tiene un nivel muy alto"

"Esta cuestión del coronavirus la estoy pasando desde hace dos meses en Santa Fe, estuve en Buenos Aires hasta hace poco, me vine y la estoy pasando acá con mi familia. La situación en Capital ahora está volviendo y abriendo locales, y las actividades de correr, en lo que hace al club, no hemos tenido ninguna novedad y sigue todo cerrado" la dijo la santafesina Gracia Villar a UNO Santa Fe.

La integrante del plantel superior de hockey femenino de River Plate contó que "nosotros continuamos trabajando vía zoom. Se trabaja la parte más técnica, análisis de video, con los entrenadores, y por otro lado estamos trabajando la parte física una vez a la semana como para mantenernos en contacto y desde casa. Igualmente se extraña un poco el hockey, se hizo muy largo el año sin actividad en cancha".

"Este parate creo que al jugador de hockey y al deportista en general lo va a complicar un poco, es mucho tiempo parado, sin competencia y eso repercute en cualquiera. Creo que va a ser complicado regresar al nivel que estábamos, más que nada porque nos agarró a principios de año cuando ya estábamos terminando una dura pretemporada, y ahora estuvimos mucho tiempo paradas y es complicado" señaló la exjugadora de CRAI.

2592020 f2 gracia villar river plate crai hockey.jpg La habilidosa volante comenzó a jugar al hockey en el CRAI de nuestra capital. Prensa Hockey River

A cerca de hace cuanto tiempo está en la institución Millonaria, Gracia contó que "este es mi quinto año en River Plate. Llegué en 2016, porque jugaba mi hermana Sol Villar, y también lo había hecho mi otra hermana, Flor Villar, que es la actual capitana del CRAI. Así que yo estaba con muchas ganas de ir a jugar a Buenos Aires, en un nivel de hockey mayor, y al mismo club que ellas, y por suerte me ha ido bastante bien".

También destacó que "el torneo Metropolitano tiene un nivel muy alto, hay muchas Leonas jugando el campeonato, incluso en el mismo River. Hay una gran jerarquía y calidad de jugadoras. En lo personal me ha ido muy bien, he crecido mucho, al principio cuesta un poco, por el tema del ritmo de juego de Buenos Aires, pero de a poco me fui adaptando y te vas poniendo a punto para tratar de jugar al ritmo que se juega en el Metropolitano que es distinto al nuestro".

2592020 f3 gracia villar river plate crai hockey.jpg La volante formada en CRAI integra el seleccionado mayor de la Asociación Santafesina. Prensa Hockey River

Más consideraciones de una Gitana Millonaria

Gracia Villar tiene el hockey Gitano impregnado en sus venas, ya que su padre, Luis Villar es actualmente dirigente de la subcomisión de hockey de CRAi, su mamá María Estela Cañete, y sus hermanas María Florencia es la actual capitana de la primera, y María Sol, juega con ella en River Plate. Una familia con el deporte a flor de piel, y el de la bocha en particular.

"Cuando llegué a Buenos Aires el tema del sintético ya era una realidad, todos los clubes tiene su carpeta de césped sintético, de agua y de arena. Acá cuando yo me fui ya jugábamos en el sintético de arena de la Asociación Santafesina, y se organizó todo muy bien para que todas podamos entrenar en dicha superficie que es algo totalmente diferente a lo que se venía haciendo en aquel momento" expresó la integrante del seleccionado mayor femenino de la Asociación Santafesina de Hockey.

2592020 f4 gracia villar river plate crai hockey.jpg Gracia destacó el alto nivel de juego que tiene el torneo Metropolitano porteño. Prensa Hockey River

Ante la consulta de si se extraña Santa Fe y el CRAI, Gracia comentó que "la verdad que sí, se extraña, los amigos, la familia, la vida del club, es diferente. Un día mío en Buenos Aires yo trabajo de 9 a 16, salgo de ahí y me voy a entrenar y regreso tarde a mi casa. Es muy intensa la vida en Buenos Aires, se trabaja mucho. El predio de hockey de River está en San Martín, cerca de Tecnópolis, ahí tiene el club sus canchas para que podamos jugar y entrenar".

"En el hockey me inicié en el CRAI, muy chica, más que nada porque toda mi familia jugaba al hockey, incluso mi mamá. Entonces a partir de eso íbamos todos en familia al club, prácticamente que me obligaron a ir a jugar al CRAI. Es como que te van llevando y va gustando. Comencé a jugar a los 4 ó 5 años, con Cecilia y la Negra de entrenadores. Es que me obligaban a jugar y bueno a esa edad todo se da esa forma. El CRAI ha crecido mucho, tener la cancha sintética es muy bueno, tuve la oportunidad de venir cuando se inauguró, y ni hablar que cambia que se pueda entrenar y jugar allí. Creo que es muy importante para el hockey de la institución", contó Gracia Villar sobre cómo fueron sus comienzos en el deporte de la bocha.