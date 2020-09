Guardiola: "Lionel Messi explicó muy bien lo que sentía"

Lionel Messi tuvo intenciones de dejar el Barcelona en este mercado de pases. Luego de diez días de tire y afloje con la dirigencia, finalmente decidió quedarse para no forzar una salida conflictiva (desde lo legal). Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló por primera vez ante los medios tras las vacaciones de verano. Su Manchester City se estrena este lunes en la Premier League, visitando al Wolverhampton, pero la rueda de prensa no ha estado marcada por lo que vendrá, sino por lo que pasó. Guardiola habló sobre Leo Messi.

"Messi explicó muy bien lo que sentía, no tengo nada que añadir. Es futbolista del Barcelona, el club que amo. No hay nada más que decir", expresó el técnico, quien lo dirigió por cuatro años (desde el 2008 hasta el 2012), en la etapa más exitosa de la historia del equipo culé.

Luego de una temporada sin títulos y la catastrófica eliminación por 8-2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League, Messi le comunicó a la dirigencia que su intención era dejar el club. La Pulga argumentaba que, por contrato, podía irse libre al finalizar la temporada, mientras que Barcelona insistía en la vigencia de la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. La Liga le dio la razón al club.

Ante este panorama, entendiendo que todo podía terminar en un conflicto legal, Messi priorizó continuar y cumplir su contrato, que finaliza en junio de 2021. "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, expresó el rosarino en una entrevista con Goal, en la que también dejó en claro su enojo con la directiva de Josep María Bartomeu.