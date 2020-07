Gugnali: "Yo no sé si Messi nació en el país adecuado"

A lo largo de los años, Lionel Messi recibió críticas por su nivel en la Selección Argentina (a pesar de ser el máximo goleador de la historia con 70 tantos), por las tres finales perdidas al hilo entre el Mundial de Brasil 2014 y las dos Copas América (2015 y 2016). Claudio Gugnali, exayudante de campo Alejandro Sabella, reflexionó sobre la aceptación de la Pulga en su tierra.

“Yo no sé si Messi nació en el país adecuado, porque no veo que la gente del fútbol lo respete ni lo disfrute de la manera que habría que hacerlo", expresó en una entrevista con Segundo Tiempo (FM Club, 94.7).

Lo mismo opinó sobre su entrenador principal: "Y con Sabella, no sé si él como entrenador estaba en el país adecuado. Quizá como entrenador de España hoy seguía siendo el DT. A veces no sabemos cuidar a la gente que sirve y nos damos cuenta que son valiosos cuando no los tenemos más. Con Sabella se perdió una persona muy valiosa en el fútbol".

Por otra parte, Gugnali defendió a la generación de jugadores que encabezaron ese ciclo: “No sé cuántas veces más van a aparecer jugadores de la calidad de estos, que crecieron y se formaron juntos”.

image.png Gugnali, ayudante de campo de Sabella en la Selección Argentina, habló una vez más de Leo Messi.

“Todo fue muy lindo. Son gratos los recuerdos, no hay mucho para reprochar ya que se llegó a una final después de 24 años. Se logró con una identidad, con un acompañamiento total de la gente y la verdad es que íbamos a ser campeones del mundo, la desgracias fue errar en lo que más fácil parecía: hacer goles. Eso permitió que Alemania, que tuvo una o dos (chances), terminara siendo campeón del mundo. Después, si me preguntas, yo haría exactamente lo mismo. No tengo nada para reprocharme”, recordó sobre el subcampeonato del mundo en Brasil.

A pesar de todo, Gugnali dijo que las otras dos finales, en Chile 2015 y Estados Unidos 2016, sí son una espina importante para la camada: “Si me alejo del cariño que les tengo, les reprocharía que no hayan ganado las Copas América. Eso sí se les puede reprochar porque ellos ya estaban en un nivel de competencia que en América eran lejos los mejores y no pudieron concretar esas dos copas que se jugaron juntas. Es imposible comparar una Copa América con una Copa del Mundo. Lo que pasa en América seguramente lo resuelvan entre Argentina, Brasil y quizá puede aprovechar Chile como lo hizo, pero el mundo es muy amplio, están Francia, España, Bélgica, Alemania y algunos de África que siguen creciendo. Nosotros siempre estamos reconstruyendo, nunca construyendo a partir de, pero es lo que nos pasa en la sociedad argentina”.