Gustavo Álvarez: "Santa Fe RC nos marcó para toda la vida"

"Esto de la cuarentena lo estoy pasando con algo de incertidumbre, porque no se sabe que es lo que va a pasar. En el trabajo nosotros paramos casi un mes en marzo, y ya el 15 de abril volvimos a trabajar y no paramos. Primero fue un tiempo de trabajo reducido, luego se extendió y ahora lo hacemos corrido, cosa que antes era partido. Con todos los protocolos para atender al cliente y los diferentes sectores de la empresa" le dijo Gustavo Álvarez a UNO Santa Fe.

image.png Gustavo Álvarez se inició deportivamente en La Salle Jobson, y luego pasó a jugar al Santa Fe Rugby Club.

El exjugador del plantel superior de Santa Fe Rugby comentó que "el rugby por supuesto que se extraña. A esta edad, lo que uno extraña es ir el fin de semana al club. Hace poco me tocó ir por el tema del incendio. Hacía casi seis meses que no iba a Sauce Viejo, las canchas están espectaculares, con un césped formidable, y está todo impecable. Se extraña el estar con los amigos, si bien yo no estoy participando mucho en la comisión o entrenador, pero el rugby se extraña, no hay dudas de eso".

Donde todo comenzó

A cerca de sus comienzos en el rugby, el Zurdo Álvarez, contó que "debe haber sido cuando tenía 6 ó 7 años en el colegio La Salle Jobson. El Laucha Gómez tenía una escuelita de rugby, que todos los sábados íbamos a entrenar al colegio. Se practicaba en el piso del patio de la escuela, se hacían formaciones, no había ruck y maul. Hice todas las infantiles y parte de las juveniles en La Salle. Después vino el cambio y pasé a jugar a Santa Fe Rugby".

Agregó que en "La Salle me acuerdo como entrenadores a los hermanos Patrizzi, Gabriel Giménez, y como compañeros, muchos que hoy los sigo viendo. Estaba Marcelo Gerici, el Chino De Petre, José Pizzi, Rodolfo Verde, Vicente Lupotti y Daniel Mudry, muchos de los cuales empezaron en el secundario". Recordó que "en aquel momento se jugaba de nueve, entonces ahí lo hacía de inside, y en algunos torneos era de diez, y ahí ya empezaba a jugar de full back".

image.png Álvarez en una de las tantas alineaciones del plantel superior de Santa Fe Rugby.

"La clave de La Salle era que el noventa por ciento de los jugadores eran alumnos. En eso mucho tuvo que ver la Foca Roberto Moreno. Un personaje de toda la vida, porque la escuelita con el Laucha Gómez él estaba siempre ahí. Fue nuestro profesor de todo el primario y secundario también. Si bien no nos entrenó, siempre estaba ahí presente. El famoso torneo de La Salle lo organizaba él, con un grupo de padres. Ese torneo era importantísimo y el que lo jugó no se olvida jamás" explicó Cococho Álvarez.

Un dato no menor que contó el exback de la entidad de Sauce Viejo fue que "en mi casa ir a jugar al rugby era como en todos lados. Al principio no por el tema del contacto y los golpes. Pero después mi papá siempre nos acompañó, mi mamá al principio iba y después dejó porque sufría mucho. Encima no era yo solo, sino que éramos tres hermanos jugando al rugby. El que empezó a jugar al rugby fue mi hermano mayor Gabriel, después lo hizo Guillermo, y recuerdo que iban a jugar un seven a Marista de Rosario, un año los fui a ver y ya el siguiente lo fui a jugar. Mi viejo tenía un camión 608 carrozado, ahí íbamos en carpa, y realmente muy lindo torneo, que fue luego parecido al de La Salle".

Un momento de cambios deportivos

"En el 86, tenía 19 años, y fue cuando pasamos de La Salle y se formó Santa Fe Rugby. Ese año fue especial, porque jugué en el seleccionado juvenil, en el 21 y en el mayor. Algunos partidos creo que jugué en primera en SFRC, pero capaz que antes jugué en el seleccionado que en el plantel superior. En SFRC los primeros entrenadores fueron Raúl De Biaggio y el Fino López. El club se formó a fines del 86, arrancamos a jugar y lo hacía en la Fiat" le dijo el ex full back de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png Muchos años y con varias generaciones jugó en el seleccionado mayor de la USR.

Cococho comentó que "En ese plantel superior estaba mi hermano Guillermo (NdR: otro crack), porque en el 87 jugué con mis dos hermanos, en el mismo equipo, los tres juntos, con la camiseta Uribarri que me acuerdo que nos picaba tanto....Luego yo me lesiono, que jugamos con Los Pumitas y el seleccionado de Entre Ríos. Nos vamos a bañar para ir a jugar. Me invitan y voy al banco de la UER. Me dicen no, vos tenés que ir al otro banco. Pasa que habían llamado a uno del CAE y uno de SFRC. Jugué el sábado, entré en el segundo tiempo, hice algunos tries y me hicieron quedar. Faltaba poco menos de un mes para el Mundial de la Fira en Alemania.

"En esa época estaba Salvat pero lo promovieron a Los Pumas porque estaban por jugar la copa del Mundo del 87 en Nueva Zelanda. Jugamos al otro día, otro partido, Gradín era el entrenador, yo jugué de centro, me hacen un tackle a destiempo y me quebré. Ahí se terminó el tema de Los Pumitas para mí. Fue el único partido que jugué con mis dos hermanos. Porque hasta que me recuperé, mi hermano Gabriel dejó de jugar, y Guillermo no, porque lo hizo hasta después de los 90, que se fue a trabajar a Mendoza y un par de años siguió jugando en Mendoza Rugby". "Creo que de los últimos años en La Salle la primera estaba muy consolidada y después vinieron tantos títulos, pero ya en Santa Fe Rugby hasta el 92. Era un rugby diferente al de ahora. Yo jugué hasta el año 2007, es decir que me retiré a los 40 años. Es decir que pasé todas las etapas del rugby" destacó Gustavo Álvarez.

image.png Cococho destacó el apoyo de sus padres, Pipi y Cristina, para jugar al rugby.

Dos etapas en un rugby cambiante

Al igual que muchos jugadores de nuestro medio, Gustavo Álvarez le tocó afrontar dos tipos de competencias. Las locales, en el cual SFRC logró marcar el rumbo, pero también el Regional del Litoral, con lo que eso significó. "Jugué todo lo que fue el torneo local de la USR, después con Paraná, volvimos a jugar sólos, y en el 2000 se puso en marcha el Regional del Litoral. Ahí vimos la diferencia que teníamos con los equipos de Rosario, que era muy grande, técnica y físicamente y de ritmo de partido. Al principio era todo parejo, pero después era un carro. Los equipos de Santa Fe tuvieron que cambiar la forma de entrenar y la forma de jugar".

El Zurdo Álvarez contó que "En ese plantel que jugamos en el Regional empezaron a aparecer jugadores como Maillot, Stiefel, Benavídez, por supuesto que seguían el Fefe, Diego Hernández, Guillrmo Botta, la Garza Russo, con quien estuvimos mucho tiempo. En los backs estaban el Turquito Obeid, y el Monito Bonfanti. En la camada anterior estaban jugadores del calibre de Leandro Carreras, Percival Norman, el Mono Poletti, Ángel Gorla, Rotchen, el Pájaro y mi hermano. Jugué con varias generaciones".

En cuanto a su presencia en el seleccionado de Santa Fe comentó que "No recuerdo hasta cuando, pero jugué muchos años. Creo que en el 2001 vino a jugar Western Province a Uni, yo estaba en el plantel, no jugué porque había tenido una lesión. Pude no haber estado cuando estaba el Sapo Cappelletti y ahí renuncié porque tenía algunos inconvenientes familiares. Es decir que jugué mucho tiempo del 86 al 2001. Tuvimos como entrenador a Carlos Braga, Copete Burgos en juveniles, pero después Juan Manuel Mateo, que nos enseñó mucho".

Destacó que "también lo tuvimos a Raúl De Biaggio, al Fino López, después se sumaron Jorge Bruzzone y Hugo Millaá. Jugadores, en tantos años, tuve muchos compañeros. Pero desde Juan Carlos Sal, Rocky Clement, Epelbaum, Hernán Del Sastre, y el Guagua Berra. Jugaba el Yeye Gorla, Walter Hrycuk, mi hermano Guillermo. Después vinieron Robertito Raffa y Kiko Salva. Casi siempre jugué de full back, alguna vez lo pude haber hecho de apertura, cuando se lesionó alguno de los chicos".

"Recuerdo un partido que fuimos a jugar para ascender al Chaco, lo hicimos en avión, y nos comimos 60 puntos con Nordeste. Creo que el entrenador era Raúl, veníamos bien y nos quedó un sabor muy amargo por esa derrota. En el 87 recuerdo que me dejó marcado fue cuando jugamos contra Australia en cancha de Colón. Fue de los pocos partidos que jugué con el seleccionado ante rivales internacionales, porque hubo problemas en momentos que los de Santa Fe Rugby no estábamos, cosas que pasaban en aquel momento.

Apuntes de un gran jugador

A cerca de su paso como entrenador fue claro al expresar que "mira habré entrenado un par de años, juveniles o quinta A y quinta B, en SFRC, era la categoría 72 o 73. Habré entrenado un par de años, y nunca me gustó. Algunos pueden disentir en lo que voy a decir, se mucho de rugby pero no lo sé transmitir. Después son las excusas que no tenés tiempo, pero creo que la realidad pasa porque no me siento a gusto como entrenador. En SFRC como capitanes, recuero al Coa, José Luis Gallo, el Negro Gaziano, pedazo de capitanes. Y en el seleccionado estaba Clement en su momento, no sé si la Garza Russo llegó a ser capitán.

En relación a lo que significa Santa Fe Rugby en su vida fue claro al señalar que "Santa Fe Rugby fue impresionante para nosotros por cómo nos marcó. Veníamos de un club como La Salle, que estaba todo hecho, y pasar donde no había nada, fue algo inolvidable. Desde el 87 que se compró el club donde está ahora en Sauce Viejo, hasta ahora lo que se ha hecho es impresionante. Ahí los dirigentes como Patricio Favre, Guillermo Iturraspe, Ruli Pautasso, mi viejo que estuvo mucho tiempo, el Hebreo Julio David, a quien también recuerdo como un gran entrenador. Ahora Patricio volvió a ser presidente, también Patán Patrizi, el Sapo Caputto, el propio Fefe Caputto, lo que han laburado por el club es muy elogiable e inolvidable".

image.png Casi 20 años jugó el Zurdo Álvarez en la primera del Santa Fe Rugby Club.

"El rugby actual, yo lo que veo, está mucho más organizado. Pensar que nosotros era un sólo entrenador, y el plantel máximo 25 jugadores. Ahora tenés entrenadores, kinesiólogos, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos. Todo es para mejor, veo que los jugadores son ahora atletas. El habilidoso de nuestra época lo han suplido por atletas que están físicamente impecables. La preparación física es muy diferente, antes iban apenas cinco o seis al gimnasio" sostuvo el exback de la escuadra de Sauce Viejo.

Sobre el parate producido por la pandemia de coronavirus, opinó que "Este parate que se dio este año va a costar mucho a que los chicos se vuelvan a enchufar. Cuando era jugador te pasaba que el fin de semana no jugabas y ya te bajoneabas, y era una vez cada tanto. Ahora los chicos no saben si van a jugar este año, que seguro no van a hacerlo. Los entrenamientos sin contacto, veo que los chicos estaban corriendo, pero les va a costar demasiado. El tema Jaguares y Pumas, cambió mucho desde que apareció Jaguares, y fogonear tantos jugadores en el Pladar en todo el país. Antes para que alguien te viera tenía que ser mucha casualidad. Llegaron muy pocos a Los Pumas, Clement o el Guagua Berra, pero ahora lo de Mayco o el Chinchu Bustos fue diferente. La oportunidad que yo tuve fue totalmente de casualidad. Ahora si sos bueno tenés muchas más posibilidades que te vean".