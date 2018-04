"Hablé hasta con Rooney para que el técnico me ponga, quiero ir al Mundial"

El defensor de Everton de Inglaterra, Ramiro Funes Mori, confesó este lunes que le solicitó a su compañero, el delantero inglés Wayne Rooney, para que hable con el entrenador Sam Allardyce en su deseo de sumar minutos con vistas al Mundial Rusia 2018.

"Hablé con el entrenador para que me deje jugar y hasta con Rooney para que que le diga al técnico que me ponga. Quiero jugar para estar en Rusia", aseguró en diálogo con Fox Sports y confirmó que el próximo viernes se reunirá con el DT Jorge Sampaoli





Funes Mori, de 27 años, se recuperó la rotura de meniscos en la rodilla izquierda que derivó en dos operaciones, a principios de abril de 2016 y mediados de julio de ese año, pero no recuperó la titularidad en Everton. "Le pedí al entrenador del Everton que me ponga porque me estoy jugando un lugar en el Mundial", reiteró el Mellizo.