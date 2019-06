Aprovechando el feriado nacional por que es el Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, este jueves 20 habrá acción en el hockey interasociaciones. Sobre todo para comenzar a recuperar lo suspendido por las inclemencias del tiempo.

Por el Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey, por la copa de Bronce, por el título, en la Tortuguita, a las 16.30, en primera, jugarán El Quillá con Colón. Por su parte, en Sub 12, a las 10.30, jugarán Colón con Paraná Rowing Club B, y a las 9, San Benito lo hará con Colón de Santa Fe.

En cancha de Paracao, en primera, a las 16.30, jugarán Talleres B con Capibá, mientras que en Sub 18, a las 12, lo harán Colón con Atlético Franck. A las 10.30, en Sub 12, jugarán El Quillá B con Talleres B, y a las 9, en Sub 16, lo harán Atlético Franck con Talleres.

En el Plumazo del CAE, por el quinto al octavo lugar, a las 16.30, Talleres jugará con 25 de Mayo de Victoria, y en Sub 16, a las 9, Talleres B con Náutico El Quillá B.

El sábado 22, en el sintético de agua, por el título, en reserva, a las 16.30, jugarán El Quillá con Atlético Franck, y a las 15.15, lo hará Capibá con Talleres B. Por el 5° al 8° lugar, a las 14, Uner jugará con Argentino de San Carlos, y a las 12.45, Colón lo hará con Talleres.

El domingo 23, en la Tortuguita, a las 9, en Sub 16, por el quinto al octavo puesto, jugarán Argentino de San Carlos con Paraná Rowing Club B, y a las 10.30, en primera división, Argentino de San Carlos se medirá con Atlético Franck.

Más detalles

En relación a la copa de Oro, el sábado 22 de junio, en el sintético de la ASH, a las 15, en primera división, El Quillá A jugará con Santa Fe Rugby Club, mientras que a las 16.30, Banco Provincial lo hará con La Salle Jobson.

En las instalaciones de CRAI, en la autopista, en primera división, Talleres de Paraná jugará a las 16.30 con Paraná Rowing Club A, y en Sauce Viejo, a las 16.30, Estudiantes de Paraná se medirá con Hípico de Concordia.

Por la copa de Plata, en la Tortuguita, por el título, a las 15, jugarán Paraná Hockey con Alma Juniors de Esperanza, y a las 16.30, lo harán CRAR de Rafaela con CRAI.

Por su parte, del 5° al 8° lugar, en Talleres, a las 16.30, jugarán Estudiantes B con Paracao, y en cancha de Paracao, a las 16.30, lo harán Universitario de Santa Fe con Universidad del Litoral



