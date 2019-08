Habrá actividad en juveniles y en el femenino

En el Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby se jugarán cotejos oportunamente postergados.

En Menores de 15, a las 12.30, en la autopista, CRAI jugará con CRAR de Rafaela con el arbitraje de Carlos Recce, y en las Delicias, Universitario de Santa Fe lo hará con Tilcara con el control de Gonzálo Barrientos.

Las posiciones se encuentran de este modo: Estudiantes de Paraná 51; Paraná Rowing 40; CRAI y Tilcara 39; La Salle y Santa Fe RC 38; Universitario 28; Alma Juniors 17; CRAR 16; Cha Roga Club 15; Querandí Rugby Club 5; Capibá 0.

En Menores de 16, a las 12.30, con el control de Juan Saug, se medirán Universitario con Tilcara. La tabla de colocaciones se encuentra así: CRAI 49, Santa Fe RC 44, Tilcara 41; CRAR 37; CAE y Rowing 36; La Salle 26; Cha Roga Club 25; Universitario 19; Capibá 6; Alma Juniors de Esperanza 5; Querandí RC 4.

Por su parte, en M17, a las 14, jugarán Uni de Santa Fe con Tilcara (Juan Pablo Ferino), y Cha Roga con La Salle Jobson (Carlos Huber). Las posiciones se encuentran así: Santa Fe Rugb 54, Estudiantes 46, CRAR y Tilcara 41; CRAI 36; Rowing y Universitario 30; Alma Juniors de Esperanza 22; Cha Roga Club 10; La Salle 9; Capibá 4 ; Querandí RC 3.

En Menores de 19, a las 14, Universitario de Santa Fe jugará con Tilcara (Fabián Prats), y CRAI con La Salle Jobson (Rodrigo Reyes). La tabla quedó del siguiente modo: Estudiantes 53, Tilcara 43, Santa Fe RC 41; Universitario 36; Paraná Rowing Club 33; Cha Roga Club 21; Alma Juniors de Esperanza 19; CRAI 18; Querandí RC 14; La Salle 9; Capibá 0.

En M1, a las 11, CRAI jugará con CRAR (Esteban Gutiérrez), y Uni de Santa Fe con Tilcara. Las posiciones quedaron así: CRAI y SFRC 40, CRAR 37, Estudiantes 34, San Carlos Rugby Club 29; Tilcara 21; Rowing 20; Universitario 19; La Salle 10; Brown de San Vicente 7, Alma Juniors de Esperanza 4.

rugby 1.jpg

En el Regional Femenino

El próximo domingo 25 de agosto se concretará la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. La actividad se llevará adelante en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, perteneciente a Alma Juniors de la ciudad de Esperanza.

La competencia cuenta con la participación de Cha Roga Club y Alma Juniors por la Unión Santafesina, Paraná Rowing Club y Central Entrerriano por la Unión Entrerriana, y Old Resian y Jockey de Venado Tuerto por la Unión de Rugby de Rosario.

En la Zona A jugarán Cha Roga con Jockey VT, Alma Juniors con Jockey VT y Alma Juniors con Cha Roga. En la Zona B, lo harán Old Resian con Central Entrerriano, Paraná Rowing con Central y Rowing con Old Resian. Las posiciones se encuentran así: Cha Roga 6, Old Resian 5, Paraná Rowing 4, Jockey VT 3, Alma Juniors de Esperanza 2 y Central Entrerriano 1.