Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Habrá fuera de juego semiautomático en las finales de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció que el Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, siglas en inglés) volverá a estar presente en las finales de la Libertadores y la Sudamericana

12 de noviembre 2025 · 15:45hs
Habrá fuera de juego semiautomático en las finales de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció que el Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) volverá a estar presente en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.

Tras su exitoso debut en la temporada pasada, el ente sudamericano confirmó que tanto esta herramienta como la Tecnología de Línea de Gol (GLT) —ambas desarrolladas integralmente por la propia Conmebol— se utilizarán nuevamente con el objetivo de elevar los estándares de justicia y transparencia en el arbitraje.

Habrá fuera de juego semiautomático en la Conmebol

El SAOT y la GLT fueron aplicados con éxito en la Final de la Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro, en la Final de la Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro, y en la Recopa 2025 que enfrentó a Racing y Botafogo.

Según destacó la Comisión de Árbitros, la implementación de estas tecnologías significó un salto cualitativo en la precisión de las decisiones y redujo notablemente los tiempos de revisión en jugadas polémicas, reforzando la confianza en los sistemas de asistencia arbitral.

El funcionamiento del SAOT depende de un complejo sistema técnico: 24 cámaras de alta velocidad instaladas alrededor del estadio, 14 dedicadas a la detección de la línea de gol y 10 al seguimiento del fuera de juego.

Estas cámaras capturan más de 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro, procesando en tiempo real la posición de los jugadores y del balón mediante un sistema de seguimiento óptico automatizado. El sistema analiza más de un millón de puntos de datos por segundo, permitiendo determinar con precisión milimétrica cada jugada dudosa.

De esta manera, la Conmebol continúa posicionándose a la vanguardia de la innovación tecnológica en el fútbol mundial. La aplicación sostenida del SAOT y la GLT no sólo busca garantizar decisiones más rápidas y acertadas, sino también consolidar un arbitraje más transparente, moderno y confiable en las competencias más importantes del continente.

Libertadores Conmebol Sudamericana
Noticias relacionadas
riestra se quiere meter en zona de libertadores ante independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

el negocio millonario de la afa detras de los amistosos contra selecciones debiles

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

el plantel de san lorenzo levanto la voz ante la acuciante situacion

El plantel de San Lorenzo levantó "la voz" ante la acuciante situación

alpine quiere darle un mejor coche a colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Lo último

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Último Momento
Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

Del depósito judicial al aula: una escuela técnica recibió vehículos incautados al delito para la formación de alumnos

Del depósito judicial al aula: una escuela técnica recibió vehículos incautados al delito para la formación de alumnos

Ovación
Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Temporelli: El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Temporelli sobre la herencia recibida: Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando

Temporelli sobre la herencia recibida: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Rumbo a las elecciones en Colón: la Junta Electoral comenzará a depurar las cinco listas

Rumbo a las elecciones en Colón: la Junta Electoral comenzará a depurar las cinco listas

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.